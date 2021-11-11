https://tr.sputniknews.com/20211111/kilicdaroglu-fedai-ogretmenin-anisi-onunde-and-olsun-ki-kamuda-torpili-kokten-bitirecegim-1050708823.html
Kılıçdaroğlu: Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki, kamuda torpili kökten bitireceğim
Kılıçdaroğlu: Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki, kamuda torpili kökten bitireceğim
Atanmadığı için inşaatta çalışan öğretmen 23 yaşındaki Fedai Altun'un yaşamını yitirmesine ilişkin olarak, "Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:58+0300
2021-11-11T17:58+0300
2021-11-11T17:58+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
kpss
yolsuzluk
öğretmen
inşaat
ölüm
akp
atama
torpil
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizin önce hayallerini sonra hayatlarını çaldılar. Atanmadığı için inşaatta çalışan 23 yaşındaki Fedai Öğretmen, elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetti. Yüreğim yanıyor. Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!" ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, kpss, yolsuzluk, öğretmen, inşaat, ölüm, akp, atama, torpil, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu: Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki, kamuda torpili kökten bitireceğim
Atanmadığı için inşaatta çalışan öğretmen 23 yaşındaki Fedai Altun'un yaşamını yitirmesine ilişkin olarak, "Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!" paylaşımını yaptı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizin önce hayallerini sonra hayatlarını çaldılar. Atanmadığı için inşaatta çalışan 23 yaşındaki Fedai Öğretmen, elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetti. Yüreğim yanıyor. Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!" ifadesini kullandı.