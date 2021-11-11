https://tr.sputniknews.com/20211111/kilicdaroglu-fedai-ogretmenin-anisi-onunde-and-olsun-ki-kamuda-torpili-kokten-bitirecegim-1050708823.html

Kılıçdaroğlu: Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki, kamuda torpili kökten bitireceğim

Kılıçdaroğlu: Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki, kamuda torpili kökten bitireceğim

Atanmadığı için inşaatta çalışan öğretmen 23 yaşındaki Fedai Altun'un yaşamını yitirmesine ilişkin olarak, "Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T17:58+0300

2021-11-11T17:58+0300

2021-11-11T17:58+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

kpss

yolsuzluk

öğretmen

inşaat

ölüm

akp

atama

torpil

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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizin önce hayallerini sonra hayatlarını çaldılar. Atanmadığı için inşaatta çalışan 23 yaşındaki Fedai Öğretmen, elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetti. Yüreğim yanıyor. Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!" ifadesini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, kpss, yolsuzluk, öğretmen, inşaat, ölüm, akp, atama, torpil, cumhuriyet halk partisi (chp)