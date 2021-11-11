https://tr.sputniknews.com/20211111/kim-kardashian-giyim-markasinin-internet-satislarindan-1-dakikada-1-milyon-dolar-kazandi-1050682087.html

Kim Kardashian, giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı

Kim Kardashian, giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı

Kim Kardashian, giyim markasının çıkardığı yeni koleksiyonunun internet üzerindeki satışlarında bir dakikada 1 milyon dolar kazanç elde etti. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kim kardashian

dolar

reality show

giyim

tekstil

marka

satış

mağaza

fendi

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ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın giyim markası SKIMS, dünyaca ünlü marka Fendi ile işbirliği yaparak yeni bir koleksiyon çıkardı.3 yıl önce hayata geçirdiği giyim markasıyla çıkarılan yeni koleksiyon büyük beğeni topladı. New York Post’un haberine göre koleksiyon satışa çıkar çıkmaz satıldı.En uygun fiyatlı ürün olan 100 dolarlık çorap sütyeni de şu anda tüm renk ve bedenlerde tükendi.Ürünler internet üzerinden satışa açıldığı ilk bir dakikada Kardashian’a 1 milyon dolar kazandırdı.

https://tr.sputniknews.com/20210302/kardashian-ile-Westin-bosanma-davasina-iliskin-mahkeme-belgeleri-basina-sizdi-1043928501.html

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kim kardashian, dolar, reality show, giyim, tekstil, marka, satış, mağaza, fendi