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Kim Kardashian, giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı
Kim Kardashian, giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı
Kim Kardashian, giyim markasının çıkardığı yeni koleksiyonunun internet üzerindeki satışlarında bir dakikada 1 milyon dolar kazanç elde etti. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T00:35+0300
2021-11-11T00:35+0300
yaşam
kim kardashian
dolar
reality show
giyim
tekstil
marka
satış
mağaza
fendi
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ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın giyim markası SKIMS, dünyaca ünlü marka Fendi ile işbirliği yaparak yeni bir koleksiyon çıkardı.3 yıl önce hayata geçirdiği giyim markasıyla çıkarılan yeni koleksiyon büyük beğeni topladı. New York Post’un haberine göre koleksiyon satışa çıkar çıkmaz satıldı.En uygun fiyatlı ürün olan 100 dolarlık çorap sütyeni de şu anda tüm renk ve bedenlerde tükendi.Ürünler internet üzerinden satışa açıldığı ilk bir dakikada Kardashian’a 1 milyon dolar kazandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20210302/kardashian-ile-Westin-bosanma-davasina-iliskin-mahkeme-belgeleri-basina-sizdi-1043928501.html
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kim kardashian, dolar, reality show, giyim, tekstil, marka, satış, mağaza, fendi

Kim Kardashian, giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı

00:35 11.11.2021
© AFP 2021Kim Kardashian
Kim Kardashian - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021
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Kim Kardashian, giyim markasının çıkardığı yeni koleksiyonunun internet üzerindeki satışlarında bir dakikada 1 milyon dolar kazanç elde etti.
ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın giyim markası SKIMS, dünyaca ünlü marka Fendi ile işbirliği yaparak yeni bir koleksiyon çıkardı.
3 yıl önce hayata geçirdiği giyim markasıyla çıkarılan yeni koleksiyon büyük beğeni topladı. New York Post’un haberine göre koleksiyon satışa çıkar çıkmaz satıldı.
En uygun fiyatlı ürün olan 100 dolarlık çorap sütyeni de şu anda tüm renk ve bedenlerde tükendi.
Ürünler internet üzerinden satışa açıldığı ilk bir dakikada Kardashian’a 1 milyon dolar kazandırdı.
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