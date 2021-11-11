Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211111/koronaviruse-yakalananlar-neden-negatif-cikiyor-1050694078.html
Koronavirüse yakalananlar neden negatif çıkıyor?
Koronavirüse yakalananlar neden negatif çıkıyor?
Yeni bir çalışma, ailesi ve iş yeri aracılığıyla sürekli Kovid-19'a maruz kalmasına rağmen, testlerde negatif çıkan kişilere odaklandı. Araştırmacılar, bazı... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T12:24+0300
2021-11-11T12:24+0300
koronavirüs
ingiltere
negatif
kovid-19
koronavirüs testi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049854326_0:14:1201:689_1920x0_80_0_0_aa26208a86b06a4a6d10d8f06c0b3d8a.jpg
İngiltere’de yer alan London College Üniversitesi’nden bilim insanları, hane halkı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasına rağmen negatif test edilen insanların durumuna ilişkin yeni bir çalışma yaptı.NTV'nin aktardığına göre araştırmacılar, insanların bir kısmında virüs vücutlarına girmesine rağmen bağışıklık sistemi tarafından erken aşamada temizlendiğini ortaya çıkardı.Buna göre T hücreleri olarak adlandırılan bağışıklık sistemi savunması, virüse hemen müdahale ederek 'abortif enfeksiyon' adı verilen durumu gerçekleştiriyor.Abortif enfeksiyon yaşandığında, Kovid-19'a yol açan koronavirüs çoğalamıyor ve ardından kayboluyor.Çalışmanın yazarları, İngiltere'nin başkenti Londra’da pandeminin ilk dalgası sırasında izlenen sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'inin bu açıklamaya uyduğunu belirtti.Ayrıca yeni keşfin, çok daha uzun süreli bağışıklık üretebilecek T-hücre yanıtını hedefleyen yeni nesil aşıların önünü açabileceği aktarıldı.Çalışmanın baş yazarı Leo Swadling, "Herkesin etrafında, iş yerinde ya da ailesinde Kovid-19’a maruz kalmasına rağmen, enfeksiyona yakalanmayan kişiler var. Bilmediğimiz şey bu kişilerin virüsü gerçekten tamamen yok eden bağışıklık sistemlerine sahip olduklarıydı" dedi.Sağlık çalışanları yoğun bir şekilde izlendiNature dergisinde yayınlanan çalışma, İngiltere’deki 750'yi aşkın sağlık çalışanlarını pandeminin ilk dalgası sırasında enfeksiyon belirtileri ve bağışıklık tepkileri açısından yoğun bir şekilde izledi.T hücrelerinde yüksek artış görüldüYüksek maruz kalma riskine rağmen 58 katılımcı hiçbir noktada Kovid-19 için pozitif test yapmadı.Ancak bu kişilerden alınan kan örnekleri, pandemi yayılmadan önce alınan örneklere ve virüse hiç maruz kalmamış kişilere kıyasla Kovid-19'a tepki gösteren T hücrelerinde artış olduğunu gösterdi. Ayrıca viral enfeksiyonun başka bir kan belirtecinde de artışlar vardı.Araştırma, bir grup insanda, soğuk algınlığına neden olan ve onları Kovid-19'dan koruyan diğer mevsimsel koronavirüslerden önceki enfeksiyonlardan hafıza T-hücrelerine sahip olduğunu gösteriyor.Bu bağışıklık hücreleri, mevsimsel corona virüslerle paylaşılan bir Kovid-19 bölgesi olan replikasyon makinelerindeki proteinleri 'kokluyor' ve bazı insanlarda bu yanıt, enfeksiyonun en erken aşamada temizlenmesi için yeterince hızlı ve güçlü bir şekilde gerçekleşiyor.Swadling, "Bu önceden var olan T hücreleri, Kovid-19'u tanımaya hazır" dedi.Diğer yandan çalışma, Kovid-19'a maruz kaldıktan sonra enfeksiyondan tamamen kaçmaktan ciddi hastalığa kadar bilinen olasılıkların açıklanmasına katkıda bulunuyor.T hücresi bağışıklığı yıllarca sürebiliyorBilim insanları, bulgularının önemli olduğunu, çünkü bağışıklık sisteminin T-hücresi tepkisinin, antikorlarla karşılaştırıldığında, aylar yerine yıllarca daha uzun süreli bağışıklık sağladığını açıkladı.Ancak neredeyse tüm Kovid-19 aşıları, koronavirüsün hücrelere girmesine yardımcı olan başak proteinine ​​karşı antikor üretmeye odaklanıyor. Bu nötralize edici antikorlar, ciddi hastalıklara karşı mükemmel koruma sağlıyor. Bununla birlikte, bağışıklık zamanla azalıyor.Yeni nesil aşıların önünü açacakBuna karşılık, T hücresi tepkisi o kadar hızlı düşme eğilimi göstermiyor ve hedeflediği iç replikasyon mekanizması corona virüslere karşı yüksek oranda korunuyor.Yani bu bölgeyi hedef alan bir aşı muhtemelen corona virüsün yeni türlerine karşı da koruma sağlayabilir.Cardiff Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Andrew Freedman, "Bu çalışmadan elde edilen bilgiler, farklı bir aşı türünün tasarımında kritik olabilir. Birçok farklı corona virus arasında paylaşılan farklı viral protein hedeflerine karşı T hücresi bağışıklığını hazırlayan bir aşı, nötralize edici antikorları tetikleyen aşıları tamamlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210909/300-tlye-negatif-garantili-pcr-testi-1048751517.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049854326_53:0:1120:800_1920x0_80_0_0_30f7a6c09314393c701baa5853a066e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, negatif, kovid-19, koronavirüs testi

Koronavirüse yakalananlar neden negatif çıkıyor?

12:24 11.11.2021
© AFP 2021 / Loic VenanceFransa - koronavirüs testi
Fransa - koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / Loic Venance
Abone ol
Yeni bir çalışma, ailesi ve iş yeri aracılığıyla sürekli Kovid-19'a maruz kalmasına rağmen, testlerde negatif çıkan kişilere odaklandı. Araştırmacılar, bazı insanlarda daha önce geçirilen grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonunun çapraz bağışıklık oluşturduğunu ve korumanın T hücerleri aracılığıyla uzun süre devam ettiğini ortaya çıkardı.
İngiltere’de yer alan London College Üniversitesi’nden bilim insanları, hane halkı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasına rağmen negatif test edilen insanların durumuna ilişkin yeni bir çalışma yaptı.
NTV'nin aktardığına göre araştırmacılar, insanların bir kısmında virüs vücutlarına girmesine rağmen bağışıklık sistemi tarafından erken aşamada temizlendiğini ortaya çıkardı.
Buna göre T hücreleri olarak adlandırılan bağışıklık sistemi savunması, virüse hemen müdahale ederek 'abortif enfeksiyon' adı verilen durumu gerçekleştiriyor.
Abortif enfeksiyon yaşandığında, Kovid-19'a yol açan koronavirüs çoğalamıyor ve ardından kayboluyor.
Çalışmanın yazarları, İngiltere'nin başkenti Londra’da pandeminin ilk dalgası sırasında izlenen sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'inin bu açıklamaya uyduğunu belirtti.
Ayrıca yeni keşfin, çok daha uzun süreli bağışıklık üretebilecek T-hücre yanıtını hedefleyen yeni nesil aşıların önünü açabileceği aktarıldı.
Çalışmanın baş yazarı Leo Swadling, "Herkesin etrafında, iş yerinde ya da ailesinde Kovid-19’a maruz kalmasına rağmen, enfeksiyona yakalanmayan kişiler var. Bilmediğimiz şey bu kişilerin virüsü gerçekten tamamen yok eden bağışıklık sistemlerine sahip olduklarıydı" dedi.

Sağlık çalışanları yoğun bir şekilde izlendi

Nature dergisinde yayınlanan çalışma, İngiltere’deki 750'yi aşkın sağlık çalışanlarını pandeminin ilk dalgası sırasında enfeksiyon belirtileri ve bağışıklık tepkileri açısından yoğun bir şekilde izledi.

T hücrelerinde yüksek artış görüldü

Yüksek maruz kalma riskine rağmen 58 katılımcı hiçbir noktada Kovid-19 için pozitif test yapmadı.
Ancak bu kişilerden alınan kan örnekleri, pandemi yayılmadan önce alınan örneklere ve virüse hiç maruz kalmamış kişilere kıyasla Kovid-19'a tepki gösteren T hücrelerinde artış olduğunu gösterdi. Ayrıca viral enfeksiyonun başka bir kan belirtecinde de artışlar vardı.
Araştırma, bir grup insanda, soğuk algınlığına neden olan ve onları Kovid-19'dan koruyan diğer mevsimsel koronavirüslerden önceki enfeksiyonlardan hafıza T-hücrelerine sahip olduğunu gösteriyor.
Bu bağışıklık hücreleri, mevsimsel corona virüslerle paylaşılan bir Kovid-19 bölgesi olan replikasyon makinelerindeki proteinleri 'kokluyor' ve bazı insanlarda bu yanıt, enfeksiyonun en erken aşamada temizlenmesi için yeterince hızlı ve güçlü bir şekilde gerçekleşiyor.
Swadling, "Bu önceden var olan T hücreleri, Kovid-19'u tanımaya hazır" dedi.
Diğer yandan çalışma, Kovid-19'a maruz kaldıktan sonra enfeksiyondan tamamen kaçmaktan ciddi hastalığa kadar bilinen olasılıkların açıklanmasına katkıda bulunuyor.

T hücresi bağışıklığı yıllarca sürebiliyor

Bilim insanları, bulgularının önemli olduğunu, çünkü bağışıklık sisteminin T-hücresi tepkisinin, antikorlarla karşılaştırıldığında, aylar yerine yıllarca daha uzun süreli bağışıklık sağladığını açıkladı.
Ancak neredeyse tüm Kovid-19 aşıları, koronavirüsün hücrelere girmesine yardımcı olan başak proteinine ​​karşı antikor üretmeye odaklanıyor. Bu nötralize edici antikorlar, ciddi hastalıklara karşı mükemmel koruma sağlıyor. Bununla birlikte, bağışıklık zamanla azalıyor.

Yeni nesil aşıların önünü açacak

Buna karşılık, T hücresi tepkisi o kadar hızlı düşme eğilimi göstermiyor ve hedeflediği iç replikasyon mekanizması corona virüslere karşı yüksek oranda korunuyor.
Yani bu bölgeyi hedef alan bir aşı muhtemelen corona virüsün yeni türlerine karşı da koruma sağlayabilir.
Cardiff Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Andrew Freedman, "Bu çalışmadan elde edilen bilgiler, farklı bir aşı türünün tasarımında kritik olabilir. Birçok farklı corona virus arasında paylaşılan farklı viral protein hedeflerine karşı T hücresi bağışıklığını hazırlayan bir aşı, nötralize edici antikorları tetikleyen aşıları tamamlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
PCR testi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
TÜRKİYE
300 TL’ye negatif garantili PCR testi
9 Eylül, 10:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:03Türkiye Ziraatçiler Derneği: Tarımsal girdiler çiftçinin belini büktü, tarlalar icra takibinde
12:50Elon Musk'ın iş görüşmelerinde en çok sorduğu soru
12:43Önce dolandırdılar, haberlere çıkınca çaldıkları parayı geri getirip helallik istediler
12:38Çekya'da hükümet istifa etti, yeni AB şüphecisi başbakan yolda
12:35AK Partili Kurtulmuş: Türkiye, Bosna Hersek’in ulusal bütünlüğünden yanadır
12:31Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim
12:24Koronavirüse yakalananlar neden negatif çıkıyor?
12:20Prof. Dr. Kozanoğlu: Tesisat borusu geçirmek için kirişi keseni gördüm
12:16Aeroflot 'göçmenleri Belarus-Polonya sınırına taşıdığı' iddialarını yalanladı
12:00Macaristan Başbakanı Orban, Ankara'ya geliyor
11:59Almanya'da Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
11:58Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın için tutuklama kararı
11:49'Ilıcalı, Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Arveladze ile anlaştı' iddiası
11:44Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hürkuş NATO'da geçerli sayılacak ve kullanılabilecek
11:33Küba Dışişleri: Havana'da bulunan yabancı gazeteciler ABD'den tehditler alıyor
11:26420 gram doğan Curtis 'dünyanın en prematüre bebeği' oldu
11:26Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: İki doz BioNTech olanlarda Turkovac'ın etkisi araştırılacak
11:24Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
11:14Çinli e-ticaret devi JDcom, 'dijital yuan'ı kabul etti
11:11Yahudi cemaatinin 'Kulüp' yorumu: Diziyi izleyenler ‘Bu insanlar da bizim gibiymiş’ diyor