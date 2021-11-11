https://tr.sputniknews.com/20211111/kulunk-yeni-bir-iletisim-dili-ile-yuzde-70-bile-alabiliriz-1050700438.html

AK Partili Külünk: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz

AK Partili Külünk: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "Bir daha iddia ediyorum, Cumhur İttifakı'nın oy alabileceği sosyolojik zemin yüzde 70'tir" dedi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T14:55+0300

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politika

ak parti

seçim

metin külünk

belediye

oy

kur

fiyat artışı

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Külünk, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, AK Parti'nin topyekün bir iletişim hareketine ihtiyacı olduğunu belirtti.Bu iletişim hareketinin CHP ve İYİ Parti'nin yurtsever tabanına yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Külünk, "Doğu ve Güneydoğu'da da HDP'nin silah üzerinden, Kürt vatandaşlarına yönelik politikaları ciddi anlamda artık boşluğa düşüyor. Bu anlamda HDP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza üreteceğimiz pozitif dil, PKK- HDP cephesinin silah üzerinden baskıya dayalı politikalarını boşa düşürür. Bir daha iddia ediyorum, Cumhur İttifakı'nın oy alabileceği sosyolojik zemin yüzde 70'tir. Bu yüzde 70'i alma şansımız var ancak bugünden yarını okuyacak bir iletişim dili geliştirilmeli" şeklinde konuştu.'Fiyat artışları anormal seviyede'Kur ve enflasyon artışının vatandaşın cebini olumsuz etkilediğini belirten Külünk, "Burada hükümet fotoğrafı gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'ekipler çalışıyor' dedi. Ancak temel olarak 'Bu yüksek kur ve enflasyon karşısında milletimizin yanında duracak adımlar atacağız' dedi. Bu çok önemli. Bunu esas aldıktan sonra biz bu dalgayı da aşarız. Piyasanın da hükümetin yanında durmasıyla çok ciddi rahatlama olur. Tabii bir anda hızlı gelişti, ağustos, eylül, ekim derken hızlı oldu. Rekabet Kurumu'nun verdiği cezalar oldu. Burada belediyelerin denetimi devam etmeli. Fiyat artışları anormal seviyede. Anormal derecede artış var. Tek başına yüksek kur ve enflasyon ile izah edilemeyecek bir durum var" dedi.'Belediyeler bina yatırımlarını durdursun'Külünk, belediyelere çağrıda bulunarak, "Acil ihtiyaçların dışında binaya yönelik yatırımlarını durdurmalı, yerine illerinde ve ilçelerinde tamamen ekonomik olarak karşılaştığımız bu durumdan vatandaşlarımızın etkilenme seviyesini aşağı çekecek çalışmalar yapmalılar. Sosyal politikalar üretmeli, durumu kötüleşen vatandaşlara belediyeler hemen müdahale etmeli. Bir kaç sene bina yapmaktan vazgeçsinler. Acil ihtiyaçların dışında vatandaşlarımıza dokunan adımlar atılmalı. Yurt meselesinde de belediyeler imkanlar oluşturmalı" ifadelerini kullandı.

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ak parti, seçim, metin külünk, belediye, oy, kur, fiyat artışı