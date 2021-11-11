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https://tr.sputniknews.com/20211111/kuzey-kibrista-8-yasindaki-cocuk-koronaviruse-yenildi-1050687564.html
Kuzey Kıbrıs'ta 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenildi
Kuzey Kıbrıs'ta 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenildi
Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19 nedeniyle 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T07:03+0300
2021-11-11T07:03+0300
2021-11-11T07:02+0300
yaşam
kuzey kıbrıs
çocuk
ölüm
koronavirüs
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Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19’a bağlı en genç ölüm kayıtlara geçti.Kuzey Kıbrıs'ta dün Kovid-19 nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki M.C.K. isimli çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.Kuzey Kıbrıs'ta son 24 saatte 100’ü yerel toplam 133 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 bin 818’e ulaştı.Ülkede son 24 saatte Kovid-19’dan 2 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 93’e yükseldi.
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kuzey kıbrıs, çocuk, ölüm, koronavirüs
Kuzey Kıbrıs'ta 8 yaşındaki çocuk koronavirüse yenildi
Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19 nedeniyle 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs'ta Kovid-19’a bağlı en genç ölüm kayıtlara geçti.
Kuzey Kıbrıs'ta dün Kovid-19 nedeniyle
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki M.C.K. isimli çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
Kuzey Kıbrıs'ta son 24 saatte
100’ü yerel toplam 133 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 bin 818’e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte
Kovid-19’dan 2 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 93’e yükseldi.