Lavrov: Mali'de Rus özel askeri şirketlerin görev yaptığına dair iddiaların hayal ürünü

Moskova'da Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop'la görüşen Lavrov, ortak basın toplantısında Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'na bağlı paralı askerlerin 1 Ekim'den bu yana Mali'de bulunduğu iddialarına yanıt verdi.



Lavrov, "Eğer birileri, bu hayal ürünü konunun Rusya'nın imajına zarar vereceğini düşünüyorsa, ben öyle düşünmüyorum. Bu konunun yayılması, bununla uğraşan kişilerin imajını ve itibarını doğruluyor" dedi.



İtibarın kendilerini yerleşik, olgun demokrasiler olarak adlandıran, dünyanın herhangi bir bölgesinde her şeyi yapma hakkını kendinde bulunan bazı çevrelerin kendini üstün görme duygusuyla oluştuğunu ve bu çevrelerin diğer herkesi ikinci sınıf partner olarak gördüğünü anlatan Lavrov, bunun yanlış ve demokrasiden çok uzak olduğunu vurguladı.



Lavrov, özel askeri şirketlerin sunduğu hizmetlerin piyasasının çok uzun süre önce kurulduğunu ve bilhassa Batılı ülkeler tarafından özümsendiğini kaydederek "Bu piyasanın liderleri arasında on binlerce vatandaşı dünyanın farklı kesimlerinde bulunan ABD, İngiltere ile dünyanın çeşitli yerlerinde çok çeşitli hizmetler sunan yaklaşık bir düzine özel askeri şirkete sahip Fransa var" ifadelerini kullandı.



Rusya hükümetinin özel askeri şirketlerle bir ilişkisi bulunmadığının altını çizen Lavrov, eğer ülkeler bu tür şirketlerle anlaşmalar imzalıyorsa, bundan hukuka aykırı bir durum olmadığını kaydetti.



Lavrov, Mali'nin terörle mücadeleyi etkili bir şekilde yürütebilmesi için bu ülkeye silah ve mühimmat tedarik ettiklerini ve buna devam edeceklerini belirtti.



Diop da, Mali'nin Rus özel askeri şirketiyle anlaşması bulunmadığını ve bu tartışmaların ülkeyi karalamaya yönelik olduğunu söyledi.