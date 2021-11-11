https://tr.sputniknews.com/20211111/macaristan-basbakani-orban-ankaraya-geliyor-1050693031.html

Macaristan Başbakanı Orban, Ankara'ya geliyor

Macaristan Başbakanı Orban, Ankara'ya geliyor

Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı için Türkiye'ye geliyor. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

viktor orban

macaristan

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Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başkanlıklarında 11 Kasım 2021 tarihinde (bugün) Ankara'da yapılacak. İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantı, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki Macaristan'la ikili ilişkilerinin yanı sıra NATO, Avrupa Birliği ve Türk Konseyi başta olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğinin derinleştirilmesi yönündeki ortak iradenin teyidi niteliğinde olacak.

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recep tayyip erdoğan, viktor orban, macaristan