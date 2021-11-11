https://tr.sputniknews.com/20211111/merkez-bankasi-piyasayi-63-milyar-tl-fonladi-1050697228.html

Merkez Bankası piyasayı 63 milyar TL fonladı

Merkez Bankası piyasayı 63 milyar TL fonladı

Merkez Bankası, 62 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

merkez bankası

piyasa

fon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.İhaleye 150 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17.32 seviyesinde gerçekleşti.

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merkez bankası, piyasa, fon