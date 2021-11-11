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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211111/merkez-bankasi-piyasayi-63-milyar-tl-fonladi-1050697228.html
Merkez Bankası piyasayı 63 milyar TL fonladı
Merkez Bankası piyasayı 63 milyar TL fonladı
Merkez Bankası, 62 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T13:44+0300
2021-11-11T13:44+0300
2021-11-11T13:42+0300
ekonomi
merkez bankası
piyasa
fon
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.İhaleye 150 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17.32 seviyesinde gerçekleşti.
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merkez bankası, piyasa, fon
Merkez Bankası piyasayı 63 milyar TL fonladı
Merkez Bankası, 62 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.
İhaleye 150 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.
İhalede
basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17.32 seviyesinde gerçekleşti.