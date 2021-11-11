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https://tr.sputniknews.com/20211111/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-don-ve-sis-uyarisi-1050687831.html
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar, don ve sis uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar, don ve sis uyarısı
Meteoroloji'nin 11 Kasım perşembe günkü hava durumu raporuna göre, ülke genelinde kuvvetli rüzgar, sis ve don bekleniyor. Meteoroloji tarafından vatandaşların... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T08:44+0300
2021-11-11T08:43+0300
yaşam
kar yağışı
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
rüzgar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor:"Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Yurdumuzun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluEgeAz bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CAz bulutluDENİZLİ °C, 23°CAz bulutluİZMİR °C, 21°CParçalı bulutluMANİSA °C, 18°CAz bulutluAkdenizAz bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 23°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 21°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 22°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluAz bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 10°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 5°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluBatı KaradenizÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 11°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 12°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 8°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.ARTVİN °C, 8°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 11°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluTOKAT °C, 3°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluTRABZON °C, 12°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutluKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 9°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurluGüneydoğu AnadoluAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 15°CAz bulutluSİİRT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurluŞANLIURFA °C, 20°CAz bulutlu
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kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar, rüzgar

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar, don ve sis uyarısı

08:44 11.11.2021
© DHA / ŞAHAP GÜRLER - SEFA TETİK-AW450090Erzurum'da kar yağışı başladı
Erzurum'da kar yağışı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA / ŞAHAP GÜRLER - SEFA TETİK-AW450090
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Meteoroloji'nin 11 Kasım perşembe günkü hava durumu raporuna göre, ülke genelinde kuvvetli rüzgar, sis ve don bekleniyor. Meteoroloji tarafından vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor:
"Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yurdumuzun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 5°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu
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