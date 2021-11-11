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Mi-8AMTSh-VN helikopteri, çok fonksiyonlu savaş araçlarını taşıyacak
Mi-8AMTSh-VN helikopteri, çok fonksiyonlu savaş araçlarını taşıyacak
Ryazan Hava İndirme Okulu Başkanı Ruslan Yevdokimov ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Akademisi Enstitüsü’nde öğretim üyesi Aleksander Vdovin'in ‘Arsenal... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T03:19+0300
2021-11-11T03:19+0300
savunma
rusya
helikopter
ruslan yevdokimov
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Makalede, “Birliklerin inişi, onlara ateş desteği, BRB-M'nin (çok fonksiyonlu muharebe keşif aracı) taşınması ve yaralıların tahliyesini sağlayacak savaş helikopterini geliştirme çalışmaları sürüyor” ifadelerine yer verildi.Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 adlı stratejik tatbikatta, Mi-8AMTSh nakliye ve saldırı helikopterleri tarafından taşınan çok fonksiyonlu ‘Sarmat’ savaş taşıtları, hafif ateş destek araçları olarak kullanılmıştı. Büyük kalibreli makineli tüfek ve otomatik bomba atarlarla donatılabilen bu çok fonksiyonlu muharebe araçları, 600 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip.Uçuş testleri 2020 yazında başlayan Mi-8AMTSh-VN helikopteri, günümüz çatışmalarında helikopterlerin kullanılmasıyla ilgili savaş deneyimi dikkate alınarak Milya tasarım bürosunda geliştirildi. Güçlü bir motor ve rotorun yanı sıra, zor hava koşullarında ve geceleri silah kullanımına izin veren yeni nişan ve navigasyon ekipmanına sahip helikopterin mürettebat kabini ve ana sistemleri titanyum alaşımından yapılmış zırhla korunuyor.Mi-8AMTSh-VN, makineli tüfekler, güdümsüz füzeler ve bombaların yanı sıra, kara ve hava hedeflerinin yok edilmesine yardımcı olan gözetleme sistemine sahip güdümlü füze silahları kompleksi ile donatılmış bulunuyor.
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rusya, helikopter, ruslan yevdokimov

Mi-8AMTSh-VN helikopteri, çok fonksiyonlu savaş araçlarını taşıyacak

03:19 11.11.2021
© AA / Arşivhelikopter
helikopter - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA / Arşiv
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Ryazan Hava İndirme Okulu Başkanı Ruslan Yevdokimov ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Akademisi Enstitüsü’nde öğretim üyesi Aleksander Vdovin'in ‘Arsenal Oteçestva’ dergisi için kaleme aldıkları makalede, yeni geliştirilen Mi-8AMTSh-VN helikopterlerlerinin çok işlevli savaş araçlarını taşıyacakları belirtildi.
Makalede, “Birliklerin inişi, onlara ateş desteği, BRB-M'nin (çok fonksiyonlu muharebe keşif aracı) taşınması ve yaralıların tahliyesini sağlayacak savaş helikopterini geliştirme çalışmaları sürüyor” ifadelerine yer verildi.
Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 adlı stratejik tatbikatta, Mi-8AMTSh nakliye ve saldırı helikopterleri tarafından taşınan çok fonksiyonlu ‘Sarmat’ savaş taşıtları, hafif ateş destek araçları olarak kullanılmıştı. Büyük kalibreli makineli tüfek ve otomatik bomba atarlarla donatılabilen bu çok fonksiyonlu muharebe araçları, 600 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip.
Uçuş testleri 2020 yazında başlayan Mi-8AMTSh-VN helikopteri, günümüz çatışmalarında helikopterlerin kullanılmasıyla ilgili savaş deneyimi dikkate alınarak Milya tasarım bürosunda geliştirildi. Güçlü bir motor ve rotorun yanı sıra, zor hava koşullarında ve geceleri silah kullanımına izin veren yeni nişan ve navigasyon ekipmanına sahip helikopterin mürettebat kabini ve ana sistemleri titanyum alaşımından yapılmış zırhla korunuyor.
Mi-8AMTSh-VN, makineli tüfekler, güdümsüz füzeler ve bombaların yanı sıra, kara ve hava hedeflerinin yok edilmesine yardımcı olan gözetleme sistemine sahip güdümlü füze silahları kompleksi ile donatılmış bulunuyor.
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