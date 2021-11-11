https://tr.sputniknews.com/20211111/mi-8amtsh-vn-helikopteri-cok-fonksiyonlu-savas-araclarini-tasiyacak-1050684487.html

Mi-8AMTSh-VN helikopteri, çok fonksiyonlu savaş araçlarını taşıyacak

Mi-8AMTSh-VN helikopteri, çok fonksiyonlu savaş araçlarını taşıyacak

Ryazan Hava İndirme Okulu Başkanı Ruslan Yevdokimov ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Akademisi Enstitüsü’nde öğretim üyesi Aleksander Vdovin'in ‘Arsenal... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T03:19+0300

2021-11-11T03:19+0300

2021-11-11T03:19+0300

savunma

rusya

helikopter

ruslan yevdokimov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102473/61/1024736187_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_3c6232dbeaf438624a7b57b5bb439aff.jpg

Makalede, “Birliklerin inişi, onlara ateş desteği, BRB-M'nin (çok fonksiyonlu muharebe keşif aracı) taşınması ve yaralıların tahliyesini sağlayacak savaş helikopterini geliştirme çalışmaları sürüyor” ifadelerine yer verildi.Rus ve Belaruslu askerlerin katılımıyla düzenlenen Zapad-2021 adlı stratejik tatbikatta, Mi-8AMTSh nakliye ve saldırı helikopterleri tarafından taşınan çok fonksiyonlu ‘Sarmat’ savaş taşıtları, hafif ateş destek araçları olarak kullanılmıştı. Büyük kalibreli makineli tüfek ve otomatik bomba atarlarla donatılabilen bu çok fonksiyonlu muharebe araçları, 600 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip.Uçuş testleri 2020 yazında başlayan Mi-8AMTSh-VN helikopteri, günümüz çatışmalarında helikopterlerin kullanılmasıyla ilgili savaş deneyimi dikkate alınarak Milya tasarım bürosunda geliştirildi. Güçlü bir motor ve rotorun yanı sıra, zor hava koşullarında ve geceleri silah kullanımına izin veren yeni nişan ve navigasyon ekipmanına sahip helikopterin mürettebat kabini ve ana sistemleri titanyum alaşımından yapılmış zırhla korunuyor.Mi-8AMTSh-VN, makineli tüfekler, güdümsüz füzeler ve bombaların yanı sıra, kara ve hava hedeflerinin yok edilmesine yardımcı olan gözetleme sistemine sahip güdümlü füze silahları kompleksi ile donatılmış bulunuyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, helikopter, ruslan yevdokimov