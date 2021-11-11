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https://tr.sputniknews.com/20211111/moda-tasarimcisi-bahar-korcan-hayatini-kaybetti-1050689828.html
Moda tasarımcısı Bahar Korçan hayatını kaybetti
Moda tasarımcısı Bahar Korçan hayatını kaybetti
Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydiren ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Korçan, uzun... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T10:11+0300
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Ünlü modacı Bahar Korçan uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.57 yaşındaki Korçan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211109/ismail-turutun-yegeni-rizede-insaattan-duserek-hayatini-kaybetti-1050620671.html
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istanbul, türkiye, kanser, moda, modacı
Moda tasarımcısı Bahar Korçan hayatını kaybetti
Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydiren ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Korçan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Ünlü modacı Bahar Korçan uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.
57 yaşındaki Korçan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.