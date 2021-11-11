https://tr.sputniknews.com/20211111/muglada-kiyiya-3-metre-mesafede-kopek-baliklari-goruntulendi-1050717665.html

Muğla'da kıyıya 3 metre mesafede köpek balıkları görüntülendi

Muğla'da kıyıya 3 metre mesafede köpek balıkları görüntülendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Sarıgerme Plajı açıklarında, avlanan 6 köpek balığı görüldü. Köpek balıklarının kıyıya oldukça yaklaşması görenleri heyecanlandırdı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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deniz

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Ortaca ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda köpek balıkları zaman zaman kıyıya 3 metre mesafeye kadar yaklaştı.Sahil kesiminde gezintiye çıkan Servet Şimşek, 6 köpek balığını avlanırken cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Şimşek, ''Sahilden açık mesafede camgöz ve kum türü köpekbalıkları görüyorduk. Ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez görüyoruz. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim'' dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210629/datcada-olu-kopek-baligi-kiyiya-vurdu-1044848467.html

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video, türkiye, muğla, sahil, köpek balığı, deniz