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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211111/musiad-asgari-ucretteki-artis-enflasyonun-en-az-10-puan-uzerinde-olmali-1050683572.html
MÜSİAD: Asgari ücretteki artış enflasyonun en az 10 puan üzerinde olmalı
MÜSİAD: Asgari ücretteki artış enflasyonun en az 10 puan üzerinde olmalı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon oranının en az 10 puan üzerinde olması... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T02:08+0300
2021-11-11T02:08+0300
2021-11-11T02:08+0300
ekonomi
asgari ücret
zam
müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)
mahmut asmalı
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Bloomberg HT’ye konuk olan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret hesaplamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.Asmalı, asgari ücretlilerin gelirinin yükseltilmesinin gerektiğini belirttiği konuşmasında, "Asgari ücrette artış enflasyon oranının en az 10 puan üzerinde olmalı" dedi.Döviz kurunda yaşanan yükselişe de değinen Asmalı, sürdürülebilir bir döviz kurunun sanayici için önemli olduğunu ve kurda yaşanan oynaklığın endüstriyi etkilediğini söyledi.Döviz kurunun stabil olmasının olumlu etkilerinin olduğunu vurgulayan Asmalı, "Sanayici, kurun gidişatını tahmin edebilmeli diye düşünüyorum" dedi.
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asgari ücret, zam, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad), mahmut asmalı
MÜSİAD: Asgari ücretteki artış enflasyonun en az 10 puan üzerinde olmalı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon oranının en az 10 puan üzerinde olması gerektiğini söyledi.
Bloomberg HT’ye konuk olan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret hesaplamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Asmalı, asgari ücretlilerin gelirinin yükseltilmesinin gerektiğini belirttiği konuşmasında, "
Asgari ücrette artış enflasyon oranının en az 10 puan üzerinde olmalı" dedi.
Döviz kurunda yaşanan yükselişe de değinen Asmalı,
sürdürülebilir bir döviz kurunun sanayici için önemli olduğunu ve kurda yaşanan oynaklığın endüstriyi etkilediğini söyledi.
Döviz kurunun stabil olmasının olumlu etkilerinin olduğunu vurgulayan Asmalı, "
Sanayici, kurun gidişatını tahmin edebilmeli diye düşünüyorum" dedi.