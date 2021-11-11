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Musk, Twitter'da kamuoyu yoklaması yapması sonrası 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı
10:20 11.11.2021 (güncellendi: 11:03 11.11.2021)
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
© AP Photo / Matt Rourke
Dönemin 'zeitgeist'ı ve en zengin kişisi haline gelen Elon Musk, Twitter'da bu konuda anket açması sonrası Tesla'daki yaklaşık 5 milyar dolarlık hissesini sattı.
Twitter'daki 63 milyon takipçisine kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmama sorusunu yönelten ABD'li teknoloji devi Elon Musk'ın yaklaşık 5 milyar dolarlık hissesini sattığı açıklandı.
Musk'ın Twitter'da anket açmasını takip eden iki günde yüzde 16 değer kaybeden elektrikli araç üreticisi şirketin hisseleri dün tekrar değer kazanma eğilimine girmişti. Dünyanın en değerli otomotiv üreticisi Tesla'nın hisse piyasasındaki değeri ekim sonunda 1 trilyon doları geçmişti.
Tesla'daki yaklaşık 4 milyar dolarlık 3.6 milyon hissesini satan Musk, ayrıca yaklaşık 2.2 milyon hisse satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra yaklaşık 1.1 milyar dolarlık 934 bin hisse daha sattı.
Anketten çok önce ayarlandı
Ancak ABD borsa düzenleyicisi kurumun verilerine göre hisselerin yaklaşık beşte birinin satışı, Musk'ın hafta sonu bu konuda sosyal medya paylaşımları yapmasından çok önce ayarlandı, eylülde belirlenen önceden düzenlenen hisse senedi işlemi planına göre yapıldı. Fakat veriler, hisselerin geri kalanının satışının önceden planlanmadığını da gösterdi.
Elon Musk: Tesla boss sells $5bn of shares after Twitter poll Part of the share sale was based on a pre-arranged trading plan set up in September. https://t.co/ymvyH61Erh pic.twitter.com/6s7w36HmGt— of today (@_oftoday_) November 11, 2021
Oyların yüzde 58'i hisse satışından yana çıktı
Cumartesi günü Twitter'da anket açan Musk, takipçilerinden vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için Tesla'daki hissesinin bir kısmını satıp satmama konusunda oy vermelerini istedi.
Musk, "Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum" diyerek ekledi: "Nasıl olursa olsun, bu anketin sonuçlarına uyacağım."
Ankete gelen 3.5 milyondan fazla oyun yüzde 58'i hisse satışından yana oldu.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
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Nakit parayla değil, hisse senediyle ödeme
Musk, Tesla'nın kendisine nakit ödeme yapmadığını belirterek "Sadece hisse senedim var, bu yüzden şahsen vergi ödememin tek yolu hisse senedi satmak" izahatını yaptı.
Musk'ın bu son işlemde kısmen ödeme paketinin parçası olarak 2012 yılında Tesla'nın kendisine verdiği hisse senedi opsiyonlarını kullandığı görüldü. Genelde bu tür işlemler, yeni edinilen hisselerin bazısının derhal satılmasından elde edilen parayla gelir vergisi ödenmesinde kullanılıyor.
UPDATE: Elon Musk sells around $5 billion of Tesla stock https://t.co/Xc2xZGESrE— CNBC (@CNBC) November 11, 2021
Bu, Musk'ın hisse senedi opsiyonlarını son kullandığı tarih olan 2016'dan beri ilk hisse satışı oldu. Teknoloji devi o dönemde 600 milyon dolara yakın bir gelir vergisi faturasını karşılamak için bazı hisselerini satmıştı. Musk, eylüldeki bir açıklamasında, Tesla'daki hisse senedi opsiyonlarının süresi sona erdiğinde, marjinal vergi oranının yüzde 50'nin üzerinde olacağını söylemişti.
Pandemide dünyanın en zengin kişisi oldu
Pandemide servetine servet katan Musk, 280 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen kişisel servetiyle dünyanın en zengin kişisi. Citadel CEO'su Ken Griffin, bu hisse satışından memnuniyetsizlik ifade ederek “Elon Musk, Jeff Bezos gibi bireyler hayatı dönüştürdü. Onların işlerini ilerletmek için enerji ve hırsa sahip oldukları sürece şirketlerini kontrol etmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.