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https://tr.sputniknews.com/20211111/musta-97-duzensiz-gocmen-yakalandi-1050713252.html
Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı
Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı
Muş’ta jandarma ekipleri tarafından 2 minibüs içerisinde 97 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T20:53+0300
2021-11-11T20:53+0300
türkiye
operasyon
muş
göçmen
tutuklama
minibüs
düzensiz göç
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Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-10 Kasım 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında merkez ve Hasköy ilçesinde icra edilen operasyonlarda 97 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin tutuklandığı, 4'ünün de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 2 araca ise işlem yapılarak otoparka çekildiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/putinden-merkele-gocmen-krizinin-cozumu-icin-ab-ulkeleri-belarusla-yeniden-temas-kurmali-1050710719.html
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operasyon, muş, göçmen, tutuklama, minibüs, düzensiz göç

Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

20:53 11.11.2021
© DHAMuş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı
Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA
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Muş’ta jandarma ekipleri tarafından 2 minibüs içerisinde 97 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-10 Kasım 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında merkez ve Hasköy ilçesinde icra edilen operasyonlarda 97 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.
Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin tutuklandığı, 4'ünün de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 2 araca ise işlem yapılarak otoparka çekildiği bildirildi.
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