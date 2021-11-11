https://tr.sputniknews.com/20211111/musta-97-duzensiz-gocmen-yakalandi-1050713252.html

Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından 2 minibüs içerisinde 97 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

operasyon

muş

göçmen

tutuklama

minibüs

düzensiz göç

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Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-10 Kasım 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında merkez ve Hasköy ilçesinde icra edilen operasyonlarda 97 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin tutuklandığı, 4'ünün de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 2 araca ise işlem yapılarak otoparka çekildiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/putinden-merkele-gocmen-krizinin-cozumu-icin-ab-ulkeleri-belarusla-yeniden-temas-kurmali-1050710719.html

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operasyon, muş, göçmen, tutuklama, minibüs, düzensiz göç