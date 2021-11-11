Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesi Letonya'da yasaklandı

Letonyalı vekillerin çoğunluğunun oylarıyla yasaklanması kabul edilen kurdele hakkında konuşan İnsan Hakları ve Toplumsal Meseleler Komisyonu Başkanı Artus Kaiminss, bu sembolü taşıyan değerlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.



Rus Birliği Partisi ise, yasaya itiraz edeceğini belirterek "Sembollerle yapılan bu mücadele, boşuna başlatılmadı. Letonya hükümeti, insanların dikkatini önemli ekonomik sorunlardan ve kendi maaşlarına yapılan zamdan etnik nefretin körüklenmesine çekmeye çalışıyor. Hükümetin sembollerle mücadele etmek yerine halkın refahı için çalışmasının vakti geldi" açıklamasını yaptı.



Renkleri, Rusya'nın saygıdeğer madalyalardan biri olan Aziz Georgiy Nişanı'nın kurdelesinden alındı. Siyah ve turuncu renkleri, savaşa özgü duman ve alevleri sembolize ediyor.



