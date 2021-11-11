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Onur Air çalışanlarından 'kırmızı kartlı' protesto: 'Kayyum atansın'
Onur Air çalışanlarından 'kırmızı kartlı' protesto: 'Kayyum atansın'
Onur Air Havayolu şirketinde çalışanlar, yaklaşık 22 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle ikinci kez eylem yaptı. Yaklaşık bin çalışan şirketin önünde düdük... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:24+0300
2021-11-11T16:27+0300
türkiye
protesto
onur air
maaş
kayyum
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Onur Air Havayolu şirketinde çalışan pilot, hostes ve teknik ekiplerinden oluşan yaklaşık bin çalışan maaşlarını alamadıkları için eylem yaptı.Atatürk Havalimanı'ndaki şirketin önünde ikinci kez toplanan çalışanlar, maaş alamadıkları ay sayısı kadar düdük çalarak firmaya kırmızı kart çıkarttı. 'Bagana'nın ödeyecek parası yok'Daha sonra çalışanlardan bir heyet şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cankurt Bagana ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Bagana'nın, mal varlığına haciz konduğunu ödeyecek parasının olmadığını ileri sürdüğü kaydedildi. Ayrıca yapılan görüşmede Bagana'nın, firmayı satın alacak kişinin ilk önce personelin alacağı 8 milyon doların ödenmesi şartıyla satacağını söylediği belirtildi.'Vergi rekortmeni olmuş bir firma nasıl olur da iflasa sürüklenir ?'22 aydır maaş alamadıklarını ve pilot, hostes gibi çalışanlarının işsiz kalmasının da bir maliyet kaybını oluşturduğunu söyleyen Kaptan Pilot Oral Büyüksarı, “Toplanmamızın sebebi 22 aydır alamadığımız maaşımız, sosyal haklarımız ve firmanın faaliyetlerini durdurması. Daha önce ödenmeyen maaşlarımız, pandemi bahane edilerek tekrar herhangi bir sosyal hakkımız ödemediği için tekrar bin 800 tüm personeli temsilen bir heyet oluşturduk. Yasal yollardan, devletin ilgili kurumları ve sivil kurum temsilcileri ile haklarımızı almak için mücadele veriyoruz. Bugün de düdük ve kırmızı kart eylemi yapacağız. 110. sırada vergi rekortmeni olmuş bir firma nasıl olur da iflasa sürüklenir, nasıl olur da iflas eder. Türkiye adına bu şirketin iflas etmesi, iflasa sürüklenmesi ülke için de bir kayıptır. Dileğimiz birincisi maaş ve sosyal hakların şirket tarafından ödenmesi. İkincisi de Onur Hava Yolları gibi bir markanın ölmemesi onun için de devletin yetkili organları tarafından kayyım atanması” diye konuştu.'Devletin mali denetimleri sıklaştırmasını istiyoruz'Yapılan eyleme Antalya'dan katılan kaptan Nurettin Taşan, “30 Eylül'de yapılan görüşmede şirketimiz 15 gün ile bir ay arasında bir görüşme süreci belirlenmişti. Bu süreçte şirketin satılması halinde çalışanların kıdem tazminatı olmak üzere tüm alacaklarının ödeneceği söylenmişti. Ama şirketin yetkilileri tarafından şuana kadar bir izah olmadığı için mağduriyetimiz hala en ileri seviyede devam etmektedir. Şirketle irtibata geçeceğimiz hiç kimse yoktur. Bu mağduriyetin giderilmesi ve devletin ilgili kurumlarının şirketin mali denetimleri sıklaştırması ve gerçekleştirmesini talep ediyoruz. Resmi bir açıklama yok, sadece söylentiler üzerine konuşmalar var. Biz bunu algı olarak düşünüyoruz, resmiyette herhangi bir satış olduğunu söyleyemeyiz” dedi.'16 yıldır çalışıyorum, en son maaşımı 2020 Ocak ayında aldım'Şirkette 16 yıldır teknik ekip olarak çalıştığını anlatan Serdar Balaban, “Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa 16 senedir dünyanın her yerinde uçuyoruz. Fakat şirketimiz birden bire uçuşlarımız kesti ve biz 22 aydır maaş alamıyoruz. 22 aydır bin 600 personel ailelerle birlikte 8 bin kişi çok mağdur durumda. Ve bize hiçbir şekilde şirket açıklama yapmıyor. Lütfen sesimizi duyun, yardımcı olun. Çünkü bizler büyük mağduriyet yaşıyoruz. Biz şirketimizin göklerde uçmasını istiyoruz, fakat bizlere hiçbir şekilde bilgi verilmiyor, önem verilmiyor. Ben son maaşımı Ocak ayı 2020 Yılında aldım. 22 aydır şirket hiçbir şekilde ne yapıyorsunuz, sormuyor. Artık psikolojimiz bozuldu” ifadelerini kullandı. Sözcü'nün aktardığına göre başka bir başka Onur Air çalışanı da “30 yıllık Onur Havayolları devletin milletin ciddi bir milli servetidir. Her birimiz bu memleketin çocuklarıyız, her birimizin eğitimleri milyon dolarlar. Dolayısıyla hepimiz de birer milli servetiz. Ama maalesef yönetilemedi. Yönetilemediği için patrona ve yönetime kırmızı kart gösteriyoruz. TMSF’den kayyum istiyoruz" dedi. Eyleme Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay da destek verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211108/onur-air-pilotu-hac-icin-6-ucak-10-yil-boyunca-her-ay-15-milyon-dolar-kazandi-bu-para-nerede-1050581035.html
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protesto, onur air, maaş, kayyum

Onur Air çalışanlarından 'kırmızı kartlı' protesto: 'Kayyum atansın'

16:24 11.11.2021 (güncellendi: 16:27 11.11.2021)
© DHAOnur Air çalışanlarından 'kırmızı kart'lı protesto
Onur Air çalışanlarından 'kırmızı kart'lı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© DHA
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Onur Air Havayolu şirketinde çalışanlar, yaklaşık 22 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle ikinci kez eylem yaptı. Yaklaşık bin çalışan şirketin önünde düdük çalıp, kırmızı kart çıkararak firmayı protesto etti.
Onur Air Havayolu şirketinde çalışan pilot, hostes ve teknik ekiplerinden oluşan yaklaşık bin çalışan maaşlarını alamadıkları için eylem yaptı.
Atatürk Havalimanı'ndaki şirketin önünde ikinci kez toplanan çalışanlar, maaş alamadıkları ay sayısı kadar düdük çalarak firmaya kırmızı kart çıkarttı.

'Bagana'nın ödeyecek parası yok'

Daha sonra çalışanlardan bir heyet şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Cankurt Bagana ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Bagana'nın, mal varlığına haciz konduğunu ödeyecek parasının olmadığını ileri sürdüğü kaydedildi. Ayrıca yapılan görüşmede Bagana'nın, firmayı satın alacak kişinin ilk önce personelin alacağı 8 milyon doların ödenmesi şartıyla satacağını söylediği belirtildi.

'Vergi rekortmeni olmuş bir firma nasıl olur da iflasa sürüklenir ?'

22 aydır maaş alamadıklarını ve pilot, hostes gibi çalışanlarının işsiz kalmasının da bir maliyet kaybını oluşturduğunu söyleyen Kaptan Pilot Oral Büyüksarı, “Toplanmamızın sebebi 22 aydır alamadığımız maaşımız, sosyal haklarımız ve firmanın faaliyetlerini durdurması. Daha önce ödenmeyen maaşlarımız, pandemi bahane edilerek tekrar herhangi bir sosyal hakkımız ödemediği için tekrar bin 800 tüm personeli temsilen bir heyet oluşturduk. Yasal yollardan, devletin ilgili kurumları ve sivil kurum temsilcileri ile haklarımızı almak için mücadele veriyoruz. Bugün de düdük ve kırmızı kart eylemi yapacağız. 110. sırada vergi rekortmeni olmuş bir firma nasıl olur da iflasa sürüklenir, nasıl olur da iflas eder. Türkiye adına bu şirketin iflas etmesi, iflasa sürüklenmesi ülke için de bir kayıptır. Dileğimiz birincisi maaş ve sosyal hakların şirket tarafından ödenmesi. İkincisi de Onur Hava Yolları gibi bir markanın ölmemesi onun için de devletin yetkili organları tarafından kayyım atanması” diye konuştu.

'Devletin mali denetimleri sıklaştırmasını istiyoruz'

Yapılan eyleme Antalya'dan katılan kaptan Nurettin Taşan, “30 Eylül'de yapılan görüşmede şirketimiz 15 gün ile bir ay arasında bir görüşme süreci belirlenmişti. Bu süreçte şirketin satılması halinde çalışanların kıdem tazminatı olmak üzere tüm alacaklarının ödeneceği söylenmişti. Ama şirketin yetkilileri tarafından şuana kadar bir izah olmadığı için mağduriyetimiz hala en ileri seviyede devam etmektedir. Şirketle irtibata geçeceğimiz hiç kimse yoktur. Bu mağduriyetin giderilmesi ve devletin ilgili kurumlarının şirketin mali denetimleri sıklaştırması ve gerçekleştirmesini talep ediyoruz. Resmi bir açıklama yok, sadece söylentiler üzerine konuşmalar var. Biz bunu algı olarak düşünüyoruz, resmiyette herhangi bir satış olduğunu söyleyemeyiz” dedi.

'16 yıldır çalışıyorum, en son maaşımı 2020 Ocak ayında aldım'

Şirkette 16 yıldır teknik ekip olarak çalıştığını anlatan Serdar Balaban, “Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa 16 senedir dünyanın her yerinde uçuyoruz. Fakat şirketimiz birden bire uçuşlarımız kesti ve biz 22 aydır maaş alamıyoruz. 22 aydır bin 600 personel ailelerle birlikte 8 bin kişi çok mağdur durumda. Ve bize hiçbir şekilde şirket açıklama yapmıyor. Lütfen sesimizi duyun, yardımcı olun. Çünkü bizler büyük mağduriyet yaşıyoruz. Biz şirketimizin göklerde uçmasını istiyoruz, fakat bizlere hiçbir şekilde bilgi verilmiyor, önem verilmiyor. Ben son maaşımı Ocak ayı 2020 Yılında aldım. 22 aydır şirket hiçbir şekilde ne yapıyorsunuz, sormuyor. Artık psikolojimiz bozuldu” ifadelerini kullandı.
Sözcü'nün aktardığına göre başka bir başka Onur Air çalışanı da “30 yıllık Onur Havayolları devletin milletin ciddi bir milli servetidir. Her birimiz bu memleketin çocuklarıyız, her birimizin eğitimleri milyon dolarlar. Dolayısıyla hepimiz de birer milli servetiz. Ama maalesef yönetilemedi. Yönetilemediği için patrona ve yönetime kırmızı kart gösteriyoruz. TMSF’den kayyum istiyoruz" dedi.
Eyleme Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay da destek verdi.
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