https://tr.sputniknews.com/20211111/oyuncu-yunus-guner-hayatini-kaybetti-1050709354.html

Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti

Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti

Oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

ölüm

cihangir

dizi

oyuncu

tv

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Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner, bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yunus Güner 49 yaşındaydı.

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ölüm, cihangir, dizi, oyuncu, tv