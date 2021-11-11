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https://tr.sputniknews.com/20211111/oyuncu-yunus-guner-hayatini-kaybetti-1050709354.html
Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti
Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti
Oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T18:10+0300
2021-11-11T18:10+0300
2021-11-11T18:10+0300
yaşam
ölüm
cihangir
dizi
oyuncu
tv
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Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner, bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yunus Güner 49 yaşındaydı.
https://tr.sputniknews.com/20210723/oyuncu-levent-aykul-evinde-olu-bulundu-1045039817.html
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ölüm, cihangir, dizi, oyuncu, tv
Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti
Oyuncu Yunus Güner, Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner, bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Yunus Güner 49 yaşındaydı.