https://tr.sputniknews.com/20211111/pakistanda-genisletilmis-troyka-toplantisi-afganistan-ekonomik-cokusun-esiginde--1050703648.html

Pakistan'da 'genişletilmiş troyka' toplantısı: 'Afganistan ekonomik çöküşün eşiğinde'

Pakistan'da 'genişletilmiş troyka' toplantısı: 'Afganistan ekonomik çöküşün eşiğinde'

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Afganistan'ın ekonomik çöküşün eşiğinde olduğunu ve bunun engellenmesi için bu ülkeyle olumlu ilişkiler kurulması çağrısı... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T16:02+0300

2021-11-11T16:02+0300

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taliban kontrolünde afganistan

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afganistan

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ekonomi

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Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent İslamabad'da 'genişletilmiş troyka' üyeleri olan Pakistan, ABD, Rusya ve Çin'in Afganistan Özel Temsilcilerinin bir araya geldiği, 3 günlük ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Taliban Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin de katıldığı toplantıda konuştu. Uluslararası fonlar kesildiği için Afganistan'ın ekonomik çöküşün eşiğinde olduğunu belirten Kureyşi, kalkınma projelerini devam ettirmek bir yana maaşların bile ödenmesinin zor hale geldiğini söyledi. Kureyşi, Taliban hükümetinin uluslararası toplumla ilişki kurmak istediğini ifade ederek, dünyanın geçmişte tekrar edilen hatalardan kaçınması ve Afganistan ile olumlu etkileşim kurması gerektiğini dile getirdi. ABD'ye Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarını serbest bırakması çağrısında bulunan Kureyşi, BM'nin ve BM kurumlarının Afganistan vatandaşlarına ulaşarak bu ülkedeki durumu istikrara kavuşturacak bir yol bulması gerektiğini ifade etti. Muttaki, özel temsilcilerle de görüşecek Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahar Balhi, Muttaki'nin Pakistanlı mevkidaşı ve ardından özel temsilcilerle görüşme yapacağını söyledi. Moskova, 25 Ekim'de Taliban heyetinin de hazır bulunduğu Afganistan toplantılarına ev sahipliği yapmıştı. Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılmış, ancak ABD toplantıya temsilci göndermemişti. Afganistan ekonomik darboğazda Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti. ABD, 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankası'nın yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu. Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı. BM başta olmak üzere uluslararası toplum, şu an ülkede gıda temininde yaşanan sorunlara dikkati çekiyor. Yaklaşan kış aylarında yaşanması beklenen gıda kıtlığının derinleşeceği öngörülüyor. BM verilerine göre, Afganistan'da gelecek kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22.8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

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