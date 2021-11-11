https://tr.sputniknews.com/20211111/pekinde-kovid-19-kisitlamalari-sikilastirildi-1050707279.html

Pekin'de Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı

Pekin'de Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı

Son dönemde 'sıfır vaka' politikasıyla öne çıkan Çin'in başkenti Pekin'de, bazıları toplu etkinliklere katılmış olan 6 kişinin Kovid-19 testinin pozitif... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T17:08+0300

2021-11-11T17:08+0300

2021-11-11T17:08+0300

dünya

çin

tedbir

kısıtlama

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının seyrek de olsa artış göstermesinin ardından kent yönetimi yeni kısıtlamalar getirdi.Pekin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktör Yardımcısı Pang Xinghuo, düzenlediği basın toplantısında, "Konferanslar ve etkinlikler mümkün olduğunca video konferans aracılığıyla yapılmalı ve yüz yüze etkinliklerde insan sayısı en aza indirilmeli" ifadelerini kullandı.Yüz yüze etkinliklerin 'kapalı devre' gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Pang, yapılan toplantıların ardından başka etkinliklere gidilmemesi ve toplu taşıma aracı kullanmaktan kaçınılmasını önerdi.Pang, "Yüz yüze etkinliklerin organizatörleri, katılımcıların Kovid-19 test sonuçlarını doğrulamalı" diyerek, katılımcıların vaka tespit edilen yerleri ziyaret edip etmediklerinin öğrenilmesi gerektiğini belirtti.Çin'de ekim ayının ortalarından bu yana Delta varyantının da etkisiyle vakalarda artış yaşanırken, Pekin'de ise son 1 ayda 50 vaka tespit edildi.Çin'in 'sıfır vaka' politikasıVaka sayılarının az olmasına rağmen Çin hükümeti, şubat aynda Pekin'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'nın da etkisiyle 'sıfır vaka' politikası uygulayarak sert tedbirlere başvuruyor.Başkentte halihazırda yüksek riskli olduğu tespit edilen bazı yerleşim yerlerinde ve işletmelerde karantina uygulanıyor.Çin'in devlet petrol şirketi CNPC, bazı çalışanların Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Pekin'deki ofisini ve birkaç tesisini kapattığını duyurmuştu.Çin anakarasında, 10 Kasım itibarıyla salgının başlangıcından bu yana tespit edilen vaka sayısı 98 bin 1'e, can kaybı sayısı ise 4636 olarak kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211110/cinde-bir-kent-yeni-vakalarin-kokenlerine-dair-ipucu-icin-para-odulu-koydu-1050656258.html

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çin, tedbir, kısıtlama, vaka, koronavirüs, kovid-19