Perinçek yayını terk etti: Bu soruyu Atatürk'e sorabilir misin?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun programına konuk olarak katıldı. Uğuroğlu, Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var" iddiasını sordu. Sorunun üzerine Perinçek, Atatürk hakkında da İngiliz ajanı iddiaları olduğunu hatırlatarak "Sen Atatürk'e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin ya. Siz alet olmuşsunuz. Sizin gibi adamlar da Atatürk'e bu tür iftiraları tekrar ederek..." diye konuştu.Uğuroğlu'nun "Ben iddiayı soruyorum, gazeteciyim, hakaret edip beni suçluyorsunuz" demesinin ardından Perinçek, "Ne iddiası, nasıl öyle bir şey diyebilirsin. Ben de sana 'kerhaneden çıkmış' desem böyle iddia olur mu? Siz aletsiniz." dedi.Bunun üzerine Uğuroğlu, "Hakaret ediyorsunuz" diyerek itiraz edince devam eden tartışma üzerine Perinçek yayını terk etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisi Mehmet Eymür'ün iddialarını sorması üzerine programı terk etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun programına konuk olarak katıldı. Uğuroğlu, Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var" iddiasını sordu.
Sorunun üzerine Perinçek, Atatürk hakkında da İngiliz ajanı iddiaları olduğunu hatırlatarak "Sen Atatürk'e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin ya. Siz alet olmuşsunuz. Sizin gibi adamlar da Atatürk'e bu tür iftiraları tekrar ederek..." diye konuştu.
Uğuroğlu'nun "Ben iddiayı soruyorum, gazeteciyim, hakaret edip beni suçluyorsunuz" demesinin ardından Perinçek, "Ne iddiası, nasıl öyle bir şey diyebilirsin. Ben de sana 'kerhaneden çıkmış' desem böyle iddia olur mu? Siz aletsiniz." dedi.
Bunun üzerine Uğuroğlu, "Hakaret ediyorsunuz" diyerek itiraz edince devam eden tartışma üzerine Perinçek yayını terk etti.