https://tr.sputniknews.com/20211111/perincek-yayini-terk-etti-bu-soruyu-ataturke-sorabilir-misin-1050698727.html

Perinçek yayını terk etti: Bu soruyu Atatürk'e sorabilir misin?

Perinçek yayını terk etti: Bu soruyu Atatürk'e sorabilir misin?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisi Mehmet Eymür'ün iddialarını sorması... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T14:16+0300

2021-11-11T14:16+0300

2021-11-11T14:27+0300

politika

doğu perinçek

mehmet eymür

orhan uğuroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050698630_109:0:946:471_1920x0_80_0_0_75c3475dcd10f25d61e5790032759aab.png

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun programına konuk olarak katıldı. Uğuroğlu, Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var" iddiasını sordu. Sorunun üzerine Perinçek, Atatürk hakkında da İngiliz ajanı iddiaları olduğunu hatırlatarak "Sen Atatürk'e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin ya. Siz alet olmuşsunuz. Sizin gibi adamlar da Atatürk'e bu tür iftiraları tekrar ederek..." diye konuştu.Uğuroğlu'nun "Ben iddiayı soruyorum, gazeteciyim, hakaret edip beni suçluyorsunuz" demesinin ardından Perinçek, "Ne iddiası, nasıl öyle bir şey diyebilirsin. Ben de sana 'kerhaneden çıkmış' desem böyle iddia olur mu? Siz aletsiniz." dedi.Bunun üzerine Uğuroğlu, "Hakaret ediyorsunuz" diyerek itiraz edince devam eden tartışma üzerine Perinçek yayını terk etti.

https://tr.sputniknews.com/20211105/eski-mit-yoneticisi-mehmet-eymur-baska-turlu-konusma-imkni-yoksa-iskence-olabilir-1050501771.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doğu perinçek, mehmet eymür, orhan uğuroğlu