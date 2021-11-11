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https://tr.sputniknews.com/20211111/peskov-rusyanin-gocmen-kriziyle-bir-ilgisi-yok-cozum-icin-katki-sunmaya-calisiyor-1050701157.html
Peskov: Rusya'nın göçmen kriziyle bir ilgisi yok, çözüm için katkı sunmaya çalışıyor
Peskov: Rusya'nın göçmen kriziyle bir ilgisi yok, çözüm için katkı sunmaya çalışıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin durumuyla bir ilgisi bulunmadığını ancak sorunun çözülmesi için katkı sunmaya... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T15:15+0300
2021-11-11T15:19+0300
rusya
belarus
dünya
abd
polonya
göçmen krizi
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Rusya'nın Belarus-Polonya sınırında yaşananlarla bir ilgisi yok. Diğer tüm ülkeler gibi Rusya da, durumun normale dönmesi için katkı sunmaya çalışıyor" dedi.Peskov'a, Polonya'nın göçmenlerin ülkeye yasal yollardan, kontrol noktalarından girmeye çalışmadıkları, sınırı iki noktadan aşmaya çalıştıkları yönündeki açıklaması soruldu.Görünene göre sığınmacıların kontrol noktalarından geçmelerine izin verilmediğini vurgulayan Peskov, "Polonya, göçmenlerin toprakları üzerinden AB'ye geçme haklarını reddediyor. Daha önce AB'nin sığınmacıları kabul ettiği durumlar olduğu için insanlar bu reddin sebebini anlamıyorlar" yanıtını verdi.'Putin ve Lukaşenko sürekli temas halinde'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yla göçmen krizi konusunda sürekli temas halinde olduğunu belirtti.Putin'in dün Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel'le de telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Peskov, Putin'in duruma herhangi bir şekilde müdahale etmeyi planlayıp planlamadığı ve Rusya'nın bu krizin aşılmasına nasıl yardım edebileceği sorularına cevaben "Burada somut adımlardan bahsetmeyeceğim" diye konuştu.'Putin, Karadeniz'deki ABD gemilerinden rahatsız'Bu arada Peskov, Putin'in ABD gemilerinin Karadeniz'deki varlığından rahatsız olduğunu ve bu durumun Rusya'nın artırılmış teyakkuz önlemleri almasının nedeni olduğunu belirtti.Rusya ve ABD'nin çatışmasızlıktan sorumlu askerlerinin sürekli operasyonel temaslarda bulunduğunu ve genelkurmay başkanlıkları nezdinde de temaslar kurulduğunu anımsatan Peskov, bunların son derece pozitif geçtiğinin altını çizdi.Peskov, "Sınırlarımızın hemen yakınındaki bu tür eylemlerin dikkatin artırılması ve artırılmış teyakkuz önlemleri alınması için gerekçe teşkil etmemesi imkansız. Devlet başkanı da, dışişleri bakanı da, savunma bakanı da bunu ifade etti" diye ekledi.Peskov, Kremlin ve Beyaz Saray idareleri arasında bu konuyla ilgili bir temas kurulmadığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/bm-genel-sekreteri-guterresten-polonya-belarus-sinirindaki-durumu-siyasilestirmeme-cagrisi-1050680836.html
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rusya, belarus, abd, polonya, göçmen krizi

Peskov: Rusya'nın göçmen kriziyle bir ilgisi yok, çözüm için katkı sunmaya çalışıyor

15:15 11.11.2021 (güncellendi: 15:19 11.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin durumuyla bir ilgisi bulunmadığını ancak sorunun çözülmesi için katkı sunmaya çalıştığını söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Rusya'nın Belarus-Polonya sınırında yaşananlarla bir ilgisi yok. Diğer tüm ülkeler gibi Rusya da, durumun normale dönmesi için katkı sunmaya çalışıyor" dedi.
Peskov'a, Polonya'nın göçmenlerin ülkeye yasal yollardan, kontrol noktalarından girmeye çalışmadıkları, sınırı iki noktadan aşmaya çalıştıkları yönündeki açıklaması soruldu.
Görünene göre sığınmacıların kontrol noktalarından geçmelerine izin verilmediğini vurgulayan Peskov, "Polonya, göçmenlerin toprakları üzerinden AB'ye geçme haklarını reddediyor. Daha önce AB'nin sığınmacıları kabul ettiği durumlar olduğu için insanlar bu reddin sebebini anlamıyorlar" yanıtını verdi.

'Putin ve Lukaşenko sürekli temas halinde'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'yla göçmen krizi konusunda sürekli temas halinde olduğunu belirtti.
Putin'in dün Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel'le de telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Peskov, Putin'in duruma herhangi bir şekilde müdahale etmeyi planlayıp planlamadığı ve Rusya'nın bu krizin aşılmasına nasıl yardım edebileceği sorularına cevaben "Burada somut adımlardan bahsetmeyeceğim" diye konuştu.

'Putin, Karadeniz'deki ABD gemilerinden rahatsız'

Bu arada Peskov, Putin'in ABD gemilerinin Karadeniz'deki varlığından rahatsız olduğunu ve bu durumun Rusya'nın artırılmış teyakkuz önlemleri almasının nedeni olduğunu belirtti.
Rusya ve ABD'nin çatışmasızlıktan sorumlu askerlerinin sürekli operasyonel temaslarda bulunduğunu ve genelkurmay başkanlıkları nezdinde de temaslar kurulduğunu anımsatan Peskov, bunların son derece pozitif geçtiğinin altını çizdi.
Peskov, "Sınırlarımızın hemen yakınındaki bu tür eylemlerin dikkatin artırılması ve artırılmış teyakkuz önlemleri alınması için gerekçe teşkil etmemesi imkansız. Devlet başkanı da, dışişleri bakanı da, savunma bakanı da bunu ifade etti" diye ekledi.
Peskov, Kremlin ve Beyaz Saray idareleri arasında bu konuyla ilgili bir temas kurulmadığını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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