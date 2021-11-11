https://tr.sputniknews.com/20211111/polis-ozel-harekat-timleri-torenle-suriyeye-gonderildi-1050709590.html
Polis Özel Harekat timleri törenle Suriye'ye gönderildi
Polis Özel Harekat timleri törenle Suriye'ye gönderildi
Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, törenle Suriye'ye gönderildi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T18:21+0300
2021-11-11T18:21+0300
2021-11-11T18:21+0300
türkiye
suriye
tunceli
emniyet genel müdürlüğü (egm)
polis özel harekât (pöh)
dersim
gönderme
emniyet
asker uğurlama
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği harekatlarla Suriye’de bazı bölgelerde görev alacak olan Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat timleri için uğurlama töreni düzenlendi.Törene, Vali Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve polis memurlarının yakınları katıldı.Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "Türk milletinin yiğitleri, kahramanları yolunuz açık olsun. Kahramanlar, ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı ve de masumu savunmak üzere vatan topraklarının dışına gidiyorsunuz. Oralar bize yabancı topraklar, oradaki insanlar bizden uzak insanlar değil. Oradaki mazlumlar ve masumlar, garibanlar gözlerinin ışığı ile sizleri bekliyor. Sizler milletimizi, devletimizi, şanlı al bayrağımızı oraya götüreceksiniz. Orada sadece bileğinizin gücü, yüreğinizdeki cesaretle değil, ahlakınızla da bu yüce milleti temsil edeceksiniz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim bileğinizden gücü, yüreğinizden cesareti, gönlünüzden merhameti eksik eylemesin. Rabbim gidip yapacağınız bu görevde yüce milletimize, devletimize ve al bayrağımıza karşı sizleri mahcup eylemesin. Yolunuz açık, göreviniz kutlu olsun" dedi.Törenin ardından Polis Özel Hareket timleri, dualar eşliğinde gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/goc-idaresi-genel-mudurlugu-turkiyede-duzensiz-gocmen-sayisi-2019da-pik-yapti-1050679041.html
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suriye, tunceli, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis özel harekât (pöh), dersim, gönderme, emniyet, asker uğurlama
Polis Özel Harekat timleri törenle Suriye'ye gönderildi
Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, törenle Suriye'ye gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği harekatlarla Suriye’de bazı bölgelerde görev alacak olan Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat timleri için uğurlama töreni düzenlendi.
Törene, Vali Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve polis memurlarının yakınları katıldı.
Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "Türk milletinin yiğitleri, kahramanları yolunuz açık olsun. Kahramanlar, ülkemizi, milletimizi, bayrağımızı ve de masumu savunmak üzere vatan topraklarının dışına gidiyorsunuz. Oralar bize yabancı topraklar, oradaki insanlar bizden uzak insanlar değil. Oradaki mazlumlar ve masumlar, garibanlar gözlerinin ışığı ile sizleri bekliyor. Sizler milletimizi, devletimizi, şanlı al bayrağımızı oraya götüreceksiniz. Orada sadece bileğinizin gücü, yüreğinizdeki cesaretle değil, ahlakınızla da bu yüce milleti temsil edeceksiniz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim bileğinizden gücü, yüreğinizden cesareti, gönlünüzden merhameti eksik eylemesin. Rabbim gidip yapacağınız bu görevde yüce milletimize, devletimize ve al bayrağımıza karşı sizleri mahcup eylemesin. Yolunuz açık, göreviniz kutlu olsun" dedi.
Törenin ardından Polis Özel Hareket timleri, dualar eşliğinde gönderildi.