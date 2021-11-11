https://tr.sputniknews.com/20211111/putin-arjantin-lideri-fernandezle-koronavirusle-mucadeleyi-ve-ortakligin-guclendirilmesini-gorustu-1050715947.html
Putin, Arjantin lideri Fernandez'le koronavirüsle mücadeleyi ve ortaklığın güçlendirilmesini görüştü
Putin, Arjantin lideri Fernandez'le koronavirüsle mücadeleyi ve ortaklığın güçlendirilmesini görüştü
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez ile yaptığı telefon görüşmesinde... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T22:41+0300
2021-11-11T22:41+0300
2021-11-11T22:41+0300
dünya
rusya
arjantin
iş birliği
görüşme
telefon görüşmesi
alberto fernandez
koronavirüs
kovid-19
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Kremlin açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyi ele aldı, iki lider ülkeler arasındaki ortaklık ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.Açıklamada, “Rusya-Arjantin stratejik ortaklığının ve çeşitli alanlarda uygulamalı işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılık yinelendi. Özellikle koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı mücadelede etkileşim konuları üzerinde duruldu” ifadelerine yer verildi.Tarafların karşılıklı temasları devam ettirmeyi kararlaştırdığı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211031/lavrov-ile-gorusen-arjantin-disisleri-bakani-sputnik-v-asisi-yaptirdim-1050338250.html
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rusya, arjantin, iş birliği, görüşme, telefon görüşmesi, alberto fernandez, koronavirüs, kovid-19
Putin, Arjantin lideri Fernandez'le koronavirüsle mücadeleyi ve ortaklığın güçlendirilmesini görüştü
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez ile yaptığı telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelenin ve iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi.
Kremlin açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyi ele aldı, iki lider ülkeler arasındaki ortaklık ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.
Açıklamada, “Rusya-Arjantin stratejik ortaklığının ve çeşitli alanlarda uygulamalı işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılık yinelendi. Özellikle koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı mücadelede etkileşim konuları üzerinde duruldu” ifadelerine yer verildi.
Tarafların karşılıklı temasları devam ettirmeyi kararlaştırdığı ifade edildi.