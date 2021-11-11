https://tr.sputniknews.com/20211111/putin-arjantin-lideri-fernandezle-koronavirusle-mucadeleyi-ve-ortakligin-guclendirilmesini-gorustu-1050715947.html

Putin, Arjantin lideri Fernandez'le koronavirüsle mücadeleyi ve ortaklığın güçlendirilmesini görüştü

Putin, Arjantin lideri Fernandez'le koronavirüsle mücadeleyi ve ortaklığın güçlendirilmesini görüştü

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez ile yaptığı telefon görüşmesinde... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T22:41+0300

2021-11-11T22:41+0300

2021-11-11T22:41+0300

dünya

rusya

arjantin

iş birliği

görüşme

telefon görüşmesi

alberto fernandez

koronavirüs

kovid-19

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Kremlin açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyi ele aldı, iki lider ülkeler arasındaki ortaklık ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.Açıklamada, “Rusya-Arjantin stratejik ortaklığının ve çeşitli alanlarda uygulamalı işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılık yinelendi. Özellikle koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı mücadelede etkileşim konuları üzerinde duruldu” ifadelerine yer verildi.Tarafların karşılıklı temasları devam ettirmeyi kararlaştırdığı ifade edildi.

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rusya, arjantin, iş birliği, görüşme, telefon görüşmesi, alberto fernandez, koronavirüs, kovid-19