https://tr.sputniknews.com/20211111/putin-dostoyevskinin-dogumunun-200-yildonumunde-yazarin-moskovadaki-muze-evini-ziyaret-etti-1050711388.html

Putin, Dostoyevski'nin doğumunun 200. yıldönümünde yazarın Moskova'daki müze evini ziyaret etti

Putin, Dostoyevski'nin doğumunun 200. yıldönümünde yazarın Moskova'daki müze evini ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus edebiyatının en önemli yazarlarından Fyodor Dostoevski’nin doğumunun 200’üncü yıl dönümünde, "Dostoyevski'nin Moskova... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T19:52+0300

2021-11-11T19:52+0300

2021-11-11T19:53+0300

yaşam

vladimir putin

fyodor dostoyevski

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müze

miras

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Putin, “Organizatörlere, emek verenlere Rusya'nın dahi düşünürü ve vatanseveri F.M.Dostoyevski'nin anısını korudukları için çok teşekkür ediyorum” diye yazdı.Rusya Kültür Bakanı Olga Lubimova, Putin’e ziyaret sırasında eşlik ederek Dostoyevski'nin yenilenen müze evi hakkında bilgi verdi.Müze, yazarın çocukluğunu ve ergenlik dönemini geçirdiği eski Marinskiy Yoksullar Hastanesi binasının kuzey kanadındaki birinci katta yer alıyor. Binanın kuzey kanadının tümü 2019’da Dalya Rus Edebiyatı Tarihi Müzesi’ne devredildi. Aynı yılın aralık ayında müze evi, onarım ve restorasyon çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Yenilenmiş "Moskova Dostoyevski Evi" nin açılışının yazarın 200. doğum yıldönümünde yapılmasına karar verildi.Fyodor Dostoyevski, 1823'ten 1837'ye kadar 1954'ten itibaren kendi adını taşıyan Novaya Bojedomka'daki apartman dairesinde yaşadı. 1928’de müzeye dönüştürülen dairenin duvarları, tavanı, sobası ve diğer eşyaları olduğu gibi korundu. Dairenin tarihi iç mekanı, 1980 yılında Dostoyevski'nin küçük erkek kardeşinin çocukluk anılarına dayanılarak yeniden dizayn edildi. Sergilenen eşyalar arasında oval bir masa, bir kitaplık ve aile portreleri yer alıyor.Yaklaşık bin metrekare alana sahip yenilenen müzede, Dostoyevski'nin 1866'da Moskova'da kaldığı süre içinde satın aldığı bir kanepe, yazarın yaşadığı son dairesinden bir çalışma masası, mürekkep takımı, gözlük, bardaklar, 1850'de Dekabristlerin eşleri tarafından bağışlanan İncil, kartvizitler, sigara tabakası ve yazarın ikinci karısı Anna Grigoryevna Dostoyevskaya tarafından 1913'te "F.M Dostoyevski'nin Anı Müzesi" için yaptırılan kitaplığın kopyası bulunuyor.Büyük yazarın 200. doğum yıldönümü bütün dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanırken, 2021 yılı UNESCO tarafından ‘Dostoyevski Yılı’ ilan edildi. Rusya’da, devlet başkanı kararnamesi ile yazarın hayatındaki olaylarla ilişkili yerler olan Moskova, St. Petersburg, Omsk, Novokuznetsk, Staraya Russa, Novgorod ve Moskova bölgesindeki Darovoy köyünde büyük ölçekli yıldönümü etkinlikleri düzenleniyor.

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vladimir putin, fyodor dostoyevski, unesco, müze, miras