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Putin'den Merkel'e: Göçmen krizinin çözümü için AB ülkeleri Belarus'la yeniden temas kurmalı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesinde AB ülkelerinin göçmen krizinin çözümü için Belarus'la yeniden temas kurması gerektiğini söyledi. Donbass'ta SİHA kullanan Kiev'in politikası yapıcılıktan uzak olduğunun altını çizdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre dün telefonda konuşan Putin ve Merkel, bugün bir görüşme daha yaparak Belarus'un AB ülkeleriyle bulunan sınırlarında yaşanan göçmen krizini istişare etti.
Taraflar ağır göçmen krizinin uluslararası beşeri normlara uygun olarak en kısa sürede çözülmesi gerektiğinin önemini vurgularken Putin, sorunun çözümü için AB ülkelerinin Belarus'la temaslarına yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.
Taraflar ağır göçmen krizinin uluslararası beşeri normlara uygun olarak en kısa sürede çözülmesi gerektiğinin önemini vurgularken Putin, sorunun çözümü için AB ülkelerinin Belarus'la temaslarına yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.
Putin ve Merkel, görüşme sırasında son dönemde Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta tırmanan gerilimi de ele aldı.
Putin, Minsk anlaşmalarını ihlal eden SİHA'ları da kullanarak güç metotlarına giderek daha fazla güvenir hale gelen Kiev'in politikasının yapıcılıktan uzak olduğunun altını çizdi.
Putin, Minsk anlaşmalarını ihlal eden SİHA'ları da kullanarak güç metotlarına giderek daha fazla güvenir hale gelen Kiev'in politikasının yapıcılıktan uzak olduğunun altını çizdi.
Putin, ABD ve bir dizi NATO ülkesine bağlı birliklerin Karadeniz'deki provokatif eylemlerinin ise istikrarı bozucu ve tehlikeli olduğunu ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD gemilerinin Karadeniz'deki varlığından rahatsız olduğunu ve bu durumun Rusya'nın artırılmış teyakkuz önlemleri almasının nedeni olduğunu belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in ABD gemilerinin Karadeniz'deki varlığından rahatsız olduğunu ve bu durumun Rusya'nın artırılmış teyakkuz önlemleri almasının nedeni olduğunu belirtmişti.