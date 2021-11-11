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Rus vatandaşı Jukov'a internet dolandırıcılığından ABD'de 10 yıl hapis cezası
Rus vatandaşı Jukov'a internet dolandırıcılığından ABD'de 10 yıl hapis cezası
ABD'de internet dolandırıcılığından suçlu bulunan Rusya vatandaşı Aleksandr Jukov, 10 yıl hapis cezasının yanı sıra 3.8 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:26+0300
2021-11-11T16:26+0300
abd
aleksandr jukov
ceza
hapis
internet
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New York’un Brooklyn'in semtinde görülen mahkemede yargıç Eric Komiti, Jukov’u elektronik araçlarla dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işlediği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırırken, 3 milyon 827 bin 493 dolar değerindeki taşınmazlarına da el konulmasına karar verdi. İddia makamına göre Jukov, başka kişilerle birlikte 2014 ve 2016 yılları arasında internette yapay olarak oluşturulmuş botlar aracılığıyla reklam görüntülenme oranını yüksek göstererek haksız kazanç elde etti. Jukov, mahkemedeki ifadesinde müşterilerini aldatmadığını belirterek, reklam görüntülemelerinin botlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini, ancak bununla internet sitelerinde reklam görüntülemelerini artırmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarını karşıladığını savundu. Jukov, ABD'nin talebi üzerine Kasım 2018'de Bulgaristan'da gözaltına alınmış, 18 Ocak 2019'da ABD'ye iade edilmişti. New York Doğu Bölgesi Savcılığı, Aleksandr Jukov ile birlikte Rus vatandaşları Boris Timohin, Denis Avdeyev, Dmitriy Novikov, Aleksandr İsayev ve Mihail Andreyev’in yanı sıra Kazakistan vatandaşları Yevgeniy Timehenko ve Sergey Ovsiyannikov’u internet dolandırıcılığı yapmak ve Amerikan reklam endüstrisini 7 milyon dolar zarara uğratmakla suçlamıştı.
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abd, aleksandr jukov, ceza, hapis, internet

Rus vatandaşı Jukov'a internet dolandırıcılığından ABD'de 10 yıl hapis cezası

16:26 11.11.2021
© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURIHacker
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / NICOLAS ASFOURI
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ABD'de internet dolandırıcılığından suçlu bulunan Rusya vatandaşı Aleksandr Jukov, 10 yıl hapis cezasının yanı sıra 3.8 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.
New York’un Brooklyn'in semtinde görülen mahkemede yargıç Eric Komiti, Jukov’u elektronik araçlarla dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işlediği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırırken, 3 milyon 827 bin 493 dolar değerindeki taşınmazlarına da el konulmasına karar verdi.
İddia makamına göre Jukov, başka kişilerle birlikte 2014 ve 2016 yılları arasında internette yapay olarak oluşturulmuş botlar aracılığıyla reklam görüntülenme oranını yüksek göstererek haksız kazanç elde etti.
Jukov, mahkemedeki ifadesinde müşterilerini aldatmadığını belirterek, reklam görüntülemelerinin botlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini, ancak bununla internet sitelerinde reklam görüntülemelerini artırmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarını karşıladığını savundu.
Jukov, ABD'nin talebi üzerine Kasım 2018'de Bulgaristan'da gözaltına alınmış, 18 Ocak 2019'da ABD'ye iade edilmişti.
New York Doğu Bölgesi Savcılığı, Aleksandr Jukov ile birlikte Rus vatandaşları Boris Timohin, Denis Avdeyev, Dmitriy Novikov, Aleksandr İsayev ve Mihail Andreyev’in yanı sıra Kazakistan vatandaşları Yevgeniy Timehenko ve Sergey Ovsiyannikov’u internet dolandırıcılığı yapmak ve Amerikan reklam endüstrisini 7 milyon dolar zarara uğratmakla suçlamıştı.
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