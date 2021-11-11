Rusya: ABD’nin topladığı Kovid-19’la mücadele konulu bakanlar görüşmesine katılmayacak

ABD’nin, 10 Kasım’da konferans yoluyla Kovid-19’a karşı mücadele konulu dışişleri bakanları görüşmesini düzenlediğini anımsatan Zaharova, görüşmeyle ilgili detaylara ve katılımcılara ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, “Yapılacak etkinlikle ilgili bilgiyi ancak ekim sonunda aldık. O zamana kadar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un çalışma programı oluşturulmuştu ve bu program, bakanın söz konusu toplantıya katılmasına müsaade etmemişti. ABD, dışişleri bakanları dışında kimseyi katılımcı olarak almaya hazır olmadığını açıkladığı için Rusya’nın başka bir temsilcisini göndermesi mümkün olmadı” diye açıkladı.Diğer yandan, 29 Kasım – 1 Aralık’ta Cenevre’de yapılması planlanan Dünya Sağlık Asamblesi özel oturumu için aktif hazırlık çalışmaları yaptığını söyleyen Zaharova, “Mevcut pandemiyle mücadele ve insanoğlunun gelecekte sağlık alanında karşı karşıya kalabileceği acil durumlarla ilgili sorunlara, bu uluslararası platformda çözüm aranması gerektiğini düşünüyoruz” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin topladığı pandemiyle mücadele konulu çevrimiçi bakanlar toplantısına, organizasyonel zorluklar ve Bakan Lavrov’un yoğun programı nedeniyle katılmayacaklarını belirterek, “Katılımcılara başarılar diliyoruz” dedi.
ABD’nin, 10 Kasım’da konferans yoluyla Kovid-19’a karşı mücadele konulu dışişleri bakanları görüşmesini düzenlediğini anımsatan Zaharova, görüşmeyle ilgili detaylara ve katılımcılara ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, “Yapılacak etkinlikle ilgili bilgiyi ancak ekim sonunda aldık. O zamana kadar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un çalışma programı oluşturulmuştu ve bu program, bakanın söz konusu toplantıya katılmasına müsaade etmemişti. ABD, dışişleri bakanları dışında kimseyi katılımcı olarak almaya hazır olmadığını açıkladığı için Rusya’nın başka bir temsilcisini göndermesi mümkün olmadı” diye açıkladı.
Diğer yandan, 29 Kasım – 1 Aralık’ta Cenevre’de yapılması planlanan Dünya Sağlık Asamblesi özel oturumu için aktif hazırlık çalışmaları yaptığını söyleyen Zaharova, “Mevcut pandemiyle mücadele ve insanoğlunun gelecekte sağlık alanında karşı karşıya kalabileceği acil durumlarla ilgili sorunlara, bu uluslararası platformda çözüm aranması gerektiğini düşünüyoruz” diye ekledi.