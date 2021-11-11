https://tr.sputniknews.com/20211111/rusyanin-stratejik-bombardiman-ucaklarini-yine-belarus-hava-sahasina-girdi-1050706951.html

Rusya’nın stratejik bombardıman uçakları yine Belarus hava sahasına girdi

Rusya’nın stratejik bombardıman uçakları yine Belarus hava sahasına girdi

Rusya, Tu-160 tipi iki stratejik bombardıman uçağını bir eğitim misyonu için Belarus hava sahasına gönderdi. Rus jetlerinin Belarus’a gönderilmesi, dün de... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T17:02+0300

2021-11-11T17:02+0300

2021-11-11T17:42+0300

savunma

polonya

belarus

tu-160

tu-22m3

savaş uçağı

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Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, ülkenin hava sahasına giren Tu-160 tipi iki Rus strajetik bombardıman uçağının bir eğitim misyonunda yer aldığını söyledi.Bombardıman çalışmaları içeren ortak eğitimin yapıldığı alan, yeni bir göçmen akını nedeniyle gerilimin yüksek olduğu Polonya sınırının 60 km doğusunda yer alıyor.Bu, Rusya’nın nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına son iki gün içinde ikinci gönderişi. Dün de iki Tu-22m3 tipi bombardıman uçağı Belarus hava sahasında devriye görevi gerçekleştirmişti. Rus savaş uçakları, Belarus hava sahasında bulundukları sırada iki ülkenin ortak hava savunma sisteminin de denemesi yapılmıştı.Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus bombardıman uçaklarının hava sahalarındaki uçuşlarının düzenli hâle getirileceğini söylüyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da Rusya’ya Belarus sınırlarını beraber koruma teklifini götürdüğünü belirtti.Rusya’nın stratejik bombardıman uçaklarının iki gün üst üste belarus hava sahasına gönderilmeleri, Belarus-Polonya sınırında toplanan binlerce göçmenin AB sınırlarına girmelerine izin verilmeyişi nedeniyle gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk geldi.AB ülkeleri, Belarus lideri Lukaşenko’yu, göçmen gruplarını yasadışı sınır geçişine cesaretlendirerek kendilerine karşı ‘hibrid bir saldırı’ düzenlemekle suçluyor.Belarus hükümeti bu iddiaları reddediyor. Belaruslu yetkililer, sınırdaki gerilimin, Polonya’nın buraya askeri birliklerini yığmış olmasından ve bu güçlerin, sınırda bekleyen göçmenlere kötü muamele etmesinden kaynaklandığını söylüyor.Rusya Savunma Bakanlığı da Тu-160 jetlerinin Belarus hava sahasına gönderildiğini doğruladı. Rus jetlerinin, iki ülkenin hava güçlerinin ortak savunma çalışmaları yapması ve ortak hava savunma sistemlerinin test edilmesi amacıyla Belarus’a gönderildiği belirtildi.Rusya’nın savunma yetkilileri, söz konusu çalışmaların, Rusya ile Belarus’un oluşturduğu Birlik Devleti’nin askeri güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığını ve herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmadığını kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, Ту-160 jetlerinin Belarus hava sahasındaki uçuşlarının 4 saat 36 dakika sürdüğü belirtildi. Savaş uçaklarının Belarus hava sahasında kaldıkları sürede 3 bin kilometreyi aşkın bir mesafe kaydettikleri bilgisi de paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-ve-belarus-dis-politikada-atilacak-adimlar-konusunda-mutabakat-sagladi-1050673148.html

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polonya, belarus, tu-160, tu-22m3, savaş uçağı