Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211111/rusyanin-stratejik-bombardiman-ucaklarini-yine-belarus-hava-sahasina-girdi-1050706951.html
Rusya’nın stratejik bombardıman uçakları yine Belarus hava sahasına girdi
Rusya’nın stratejik bombardıman uçakları yine Belarus hava sahasına girdi
Rusya, Tu-160 tipi iki stratejik bombardıman uçağını bir eğitim misyonu için Belarus hava sahasına gönderdi. Rus jetlerinin Belarus’a gönderilmesi, dün de... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:02+0300
2021-11-11T17:42+0300
savunma
polonya
belarus
tu-160
tu-22m3
savaş uçağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048116054_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37e4bf51709cf40b5ccb838c0b4eb8bb.jpg
Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, ülkenin hava sahasına giren Tu-160 tipi iki Rus strajetik bombardıman uçağının bir eğitim misyonunda yer aldığını söyledi.Bombardıman çalışmaları içeren ortak eğitimin yapıldığı alan, yeni bir göçmen akını nedeniyle gerilimin yüksek olduğu Polonya sınırının 60 km doğusunda yer alıyor.Bu, Rusya’nın nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına son iki gün içinde ikinci gönderişi. Dün de iki Tu-22m3 tipi bombardıman uçağı Belarus hava sahasında devriye görevi gerçekleştirmişti. Rus savaş uçakları, Belarus hava sahasında bulundukları sırada iki ülkenin ortak hava savunma sisteminin de denemesi yapılmıştı.Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus bombardıman uçaklarının hava sahalarındaki uçuşlarının düzenli hâle getirileceğini söylüyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da Rusya’ya Belarus sınırlarını beraber koruma teklifini götürdüğünü belirtti.Rusya’nın stratejik bombardıman uçaklarının iki gün üst üste belarus hava sahasına gönderilmeleri, Belarus-Polonya sınırında toplanan binlerce göçmenin AB sınırlarına girmelerine izin verilmeyişi nedeniyle gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk geldi.AB ülkeleri, Belarus lideri Lukaşenko’yu, göçmen gruplarını yasadışı sınır geçişine cesaretlendirerek kendilerine karşı ‘hibrid bir saldırı’ düzenlemekle suçluyor.Belarus hükümeti bu iddiaları reddediyor. Belaruslu yetkililer, sınırdaki gerilimin, Polonya’nın buraya askeri birliklerini yığmış olmasından ve bu güçlerin, sınırda bekleyen göçmenlere kötü muamele etmesinden kaynaklandığını söylüyor.Rusya Savunma Bakanlığı da Тu-160 jetlerinin Belarus hava sahasına gönderildiğini doğruladı. Rus jetlerinin, iki ülkenin hava güçlerinin ortak savunma çalışmaları yapması ve ortak hava savunma sistemlerinin test edilmesi amacıyla Belarus’a gönderildiği belirtildi.Rusya’nın savunma yetkilileri, söz konusu çalışmaların, Rusya ile Belarus’un oluşturduğu Birlik Devleti’nin askeri güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığını ve herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmadığını kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, Ту-160 jetlerinin Belarus hava sahasındaki uçuşlarının 4 saat 36 dakika sürdüğü belirtildi. Savaş uçaklarının Belarus hava sahasında kaldıkları sürede 3 bin kilometreyi aşkın bir mesafe kaydettikleri bilgisi de paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-ve-belarus-dis-politikada-atilacak-adimlar-konusunda-mutabakat-sagladi-1050673148.html
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048116054_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b62815c2ad6f4ca4aafbc4b7a986721e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, tu-160, tu-22m3, savaş uçağı

Rusya’nın stratejik bombardıman uçakları yine Belarus hava sahasına girdi

17:02 11.11.2021 (güncellendi: 17:42 11.11.2021)
© Sputnik / Владимир АстапковичTu-95MS stratejik bombardıman uçağı
Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
Abone ol
Rusya, Tu-160 tipi iki stratejik bombardıman uçağını bir eğitim misyonu için Belarus hava sahasına gönderdi. Rus jetlerinin Belarus’a gönderilmesi, dün de Tu-22m3 tipi iki bombardıman uçağının bu ülkenin hava sahasında uçuş gerçekleştirmelerini izledi.
Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, ülkenin hava sahasına giren Tu-160 tipi iki Rus strajetik bombardıman uçağının bir eğitim misyonunda yer aldığını söyledi.
Bombardıman çalışmaları içeren ortak eğitimin yapıldığı alan, yeni bir göçmen akını nedeniyle gerilimin yüksek olduğu Polonya sınırının 60 km doğusunda yer alıyor.
Bu, Rusya’nın nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına son iki gün içinde ikinci gönderişi. Dün de iki Tu-22m3 tipi bombardıman uçağı Belarus hava sahasında devriye görevi gerçekleştirmişti. Rus savaş uçakları, Belarus hava sahasında bulundukları sırada iki ülkenin ortak hava savunma sisteminin de denemesi yapılmıştı.

Belarus Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus bombardıman uçaklarının hava sahalarındaki uçuşlarının düzenli hâle getirileceğini söylüyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da Rusya’ya Belarus sınırlarını beraber koruma teklifini götürdüğünü belirtti.
Rusya’nın stratejik bombardıman uçaklarının iki gün üst üste belarus hava sahasına gönderilmeleri, Belarus-Polonya sınırında toplanan binlerce göçmenin AB sınırlarına girmelerine izin verilmeyişi nedeniyle gerilimin yüksek olduğu bir döneme denk geldi.
AB ülkeleri, Belarus lideri Lukaşenko’yu, göçmen gruplarını yasadışı sınır geçişine cesaretlendirerek kendilerine karşı ‘hibrid bir saldırı’ düzenlemekle suçluyor.
Belarus hükümeti bu iddiaları reddediyor. Belaruslu yetkililer, sınırdaki gerilimin, Polonya’nın buraya askeri birliklerini yığmış olmasından ve bu güçlerin, sınırda bekleyen göçmenlere kötü muamele etmesinden kaynaklandığını söylüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı da Тu-160 jetlerinin Belarus hava sahasına gönderildiğini doğruladı. Rus jetlerinin, iki ülkenin hava güçlerinin ortak savunma çalışmaları yapması ve ortak hava savunma sistemlerinin test edilmesi amacıyla Belarus’a gönderildiği belirtildi.
Rusya’nın savunma yetkilileri, söz konusu çalışmaların, Rusya ile Belarus’un oluşturduğu Birlik Devleti’nin askeri güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığını ve herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmadığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, Ту-160 jetlerinin Belarus hava sahasındaki uçuşlarının 4 saat 36 dakika sürdüğü belirtildi. Savaş uçaklarının Belarus hava sahasında kaldıkları sürede 3 bin kilometreyi aşkın bir mesafe kaydettikleri bilgisi de paylaşıldı.
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
DÜNYA
Rusya ve Belarus, dış politikada atılacak adımlar konusunda mutabakat sağladı
Dün, 19:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:46Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı
17:43Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı
17:25Rusya’dan Ukrayna’ya Kırım’da konsolosluk açma teklifi
17:18Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
17:15Türk Dışişleri: Türkiye’nin sorunun parçası gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz
17:10Irak, vatandaşlarını geri getirmek için Belarus’a uçak göndermeyi düşünüyor
17:09İBB Meclisi oybirliği ile onayladı: Zeki Müren’in adı yaşadığı sokağa verildi
17:08Pekin'de Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı
17:02100 saattir aranan yaşlı kadını, 'kayıp haberi' yapmaya giden muhabir buldu
17:02Rusya’nın stratejik bombardıman uçakları yine Belarus hava sahasına girdi
16:56Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti
16:44Başak Cengiz'in, Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
16:42Dumanı fark etti, yanan araçtan oğlunu kurtardı
16:41ABD'de 'Rust' filminin setindeki ölümlü kazaya dava açıldı
16:36BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek
16:34Twitter kripto para dünyasındaki hacmini genişletiyor
16:33İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı
16:26Rus vatandaşı Jukov'a internet dolandırıcılığından ABD'de 10 yıl hapis cezası
16:24Onur Air çalışanlarından 'kırmızı kartlı' protesto: 'Kayyum atansın'
16:17'İranlı Squid Game muhafızları' metro çıkışında el ilanı dağıttı