Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211111/sezgin-baran-korkmaz-ugur-dundara-dava-acti-1050703175.html
Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar’a dava açtı
Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar’a dava açtı
Uluslararası kara para aklama suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, gazeteci... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T15:54+0300
2021-11-11T15:54+0300
türkiye
uğur dündar
sezgin baran korkmaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/1043478573_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_bb5a06d19ab23a8d43b4f5f556437d9d.jpg
SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Kormaz, avukatı aracılığıyla Sözcü yazarı Uğur Dündar’a “Sezgin Baran Korkmaz ve ortakları beş kuruş ödemeden Borajet'e nasıl çöktüler” başlıklı yazısını gerekçe göstererek dava açtı. Sözcü'nün haberine göre, mahkemeye sunulan dilekçede, yazıda ileri sürülen beyan ve isnatların hiçbir gerçekliğinin bulunmadığı öne sürülerek, “Avusturya'da yakalanıp iade yargılaması devam eden müvekkil Sezgin Baran Korkmaz hakkında, Türkiye'de topyekûn bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Sıradan bir suçlama siyasi çekişmelere alet edilmiş, masumiyet karinesi hiçe sayılan müvekkil görsel, yazılı ve işitsel basında linçe maruz kalmıştır” denildi.Dündar'dan açıklamaSezgin Baran Korkmaz’ın kendisi hakkında açtığı davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur Dündar, “Şeffaf, kara parayla hiç işi olmayan, şirketlere asla çökmeyen, dürüstlük timsali, fazilet simgesi, saygın, Avusturya’da kumpasla tutuklanan büyük yatırımcı Sezgin Baran Korkmaz (SBK) aleyhime tazminat davası açmış. Halkımıza duyurulur.” dedi.Türkiye'de 7, ABD'de 225 yıl hapsi isteniyorSezgin Baran Korkmaz hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “mal varlığı değerini aklama” suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.ABD'de hazırlanan iddianamede ise 133 milyon dolarlık kara para akladığı ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz’a kara para aklamak için komplo kurma, 10 adet para transferi dolandırıcılığı ve resmi kovuşturmayı engelleme suçlaması yöneltiliyor. Türkiye ve Lüksemburg'da kontrol ettiği banka hesapları üzerinden 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladığı öne sürülen Korkmaz hakkında toplamda 225 yıla kadar hapis cezası isteniyor.İddianamede Korkmaz ile ortak iş yapan Kingston kardeşler ile Levon Termendzhyan'ın 2011-2016 yılları arasında, ABD Hazinesi'ne bağlı Vergi Dairesi'nin biyoyakıtlar için sağladığı vergi teşviklerinden faydalanmak için sahibi oldukları Washakie Renewable Energy ve United Fuel Supply şirketleri adına 1 milyar dolarlık sahte beyanname sunarak yaklaşık 470 milyon dolarlık haksız teşvik ödemesi aldıkları öne sürüldü.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/1043478573_179:0:928:562_1920x0_80_0_0_8a6f9db1133fbc23cee86133e3af0ccf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uğur dündar, sezgin baran korkmaz

Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar’a dava açtı

15:54 11.11.2021
© AASezgin Baran Korkmaz
Sezgin Baran Korkmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
Abone ol
Uluslararası kara para aklama suçundan hem Türkiye'de hem de ABD'de yargılanan ve ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, gazeteci Uğur Dündar'ın kendisi hakkında yazdığı yazıda, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla manevi tazminat davası açtı.
SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Kormaz, avukatı aracılığıyla Sözcü yazarı Uğur Dündar’a “Sezgin Baran Korkmaz ve ortakları beş kuruş ödemeden Borajet'e nasıl çöktüler” başlıklı yazısını gerekçe göstererek dava açtı.
Sözcü'nün haberine göre, mahkemeye sunulan dilekçede, yazıda ileri sürülen beyan ve isnatların hiçbir gerçekliğinin bulunmadığı öne sürülerek, “Avusturya'da yakalanıp iade yargılaması devam eden müvekkil Sezgin Baran Korkmaz hakkında, Türkiye'de topyekûn bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Sıradan bir suçlama siyasi çekişmelere alet edilmiş, masumiyet karinesi hiçe sayılan müvekkil görsel, yazılı ve işitsel basında linçe maruz kalmıştır” denildi.

Dündar'dan açıklama

Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisi hakkında açtığı davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur Dündar, “Şeffaf, kara parayla hiç işi olmayan, şirketlere asla çökmeyen, dürüstlük timsali, fazilet simgesi, saygın, Avusturya’da kumpasla tutuklanan büyük yatırımcı Sezgin Baran Korkmaz (SBK) aleyhime tazminat davası açmış. Halkımıza duyurulur.” dedi.

Türkiye'de 7, ABD'de 225 yıl hapsi isteniyor

Sezgin Baran Korkmaz hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “mal varlığı değerini aklama” suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
ABD'de hazırlanan iddianamede ise 133 milyon dolarlık kara para akladığı ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz’a kara para aklamak için komplo kurma, 10 adet para transferi dolandırıcılığı ve resmi kovuşturmayı engelleme suçlaması yöneltiliyor. Türkiye ve Lüksemburg'da kontrol ettiği banka hesapları üzerinden 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladığı öne sürülen Korkmaz hakkında toplamda 225 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede Korkmaz ile ortak iş yapan Kingston kardeşler ile Levon Termendzhyan'ın 2011-2016 yılları arasında, ABD Hazinesi'ne bağlı Vergi Dairesi'nin biyoyakıtlar için sağladığı vergi teşviklerinden faydalanmak için sahibi oldukları Washakie Renewable Energy ve United Fuel Supply şirketleri adına 1 milyar dolarlık sahte beyanname sunarak yaklaşık 470 milyon dolarlık haksız teşvik ödemesi aldıkları öne sürüldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:07AB Konseyi, Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz yaptırımlarını 1 yıl daha uzattı
16:06Malatya'da çöken binada çalışan işçiler: İş yeri sahibine 'Bu bina çürük' demiştik
16:02Pakistan'da 'genişletilmiş troyka' toplantısı: 'Afganistan ekonomik çöküşün eşiğinde'
15:57Yüksek yerlerde dolaşmayı seven turistler için 7 farklı destinasyon
15:54Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar’a dava açtı
15:39Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82.2 milyon dolara satıldı
15:36Türkçeyi ilk konuşanlar tespit edildi: 9 bin yıl önce Çin'de
15:34Beşiktaş'ta telefona bakarken ölüme neden olan otobüs şoförüne 22.5 yıla kadar hapis istemi
15:32Belarus’a mülteci taşıma suçlaması: ‘THY’ye karşı yaptırım gücü masaya sürülebilir’
15:25Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
15:23Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'e nazar boncuğu taktı
15:15Peskov: Rusya'nın göçmen kriziyle bir ilgisi yok, çözüm için katkı sunmaya çalışıyor
15:10Belarus: Ya Avrupa’ya gaz akışını kesersek? AB yaptırım kararı almadan önce düşünsün
15:08Irak'ta robot garson kullanan ilk restoran açıldı
15:00Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz keşif uçağını önlemek üzere Su-30 jetini havalandırdı
14:55AK Partili Külünk: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz
14:53Gazeteci Taha Akyol ve oğlunu dolandıranlara hapis cezası verildi
14:48Erdoğan: Yanan ormanlar, sel baskınları gibi değişen meteorolojik değerler bize tabiatın ikazlarıdır
14:45Twitch yayıncısı Amouranth'ın NFT'si 125 bin dolara satıldı
14:45Sony, PlayStation 5 için üretim hedefini düşürdü