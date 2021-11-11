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Sıcak hava balonunda dünya rekoru
Fransız baloncu Remi Ouvrard, 10 Kasım 2021'de Fransa'nın Chatellerault bölgesinde sıcak hava balonu üzerinde rekor kırdı. Ouvrard, 4 bin 16 metre yükseklikte balon üzerinde durdu.
Fransız baloncu Remi Ouvrard, sıcak hava balonu üzerinde rekor kırdı
© AFP 2021 / GUILLAUME SOUVANTFransız baloncu Remi Ouvrard, 10 Kasım 2021`de Batı Fransa'da sıcak hava balonu üzerinde rekor kırdı.
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© AFP 2021 / GUILLAUME SOUVANT
Fransız baloncu Remi Ouvrard, 10 Kasım 2021`de Batı Fransa'da sıcak hava balonu üzerinde rekor kırdı.
© AFP 2021 / GUILLAUME SOUVANTBalon, 4 bin 16 metre yüksekliğe yükseldi.
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© AFP 2021 / GUILLAUME SOUVANT
Balon, 4 bin 16 metre yüksekliğe yükseldi.
© AFP 2021 / GUILLAUME SOUVANT28 yaşındaki Remi Ouvrard, bu yükseklikteyken balonun üzerine tırmanarak rekoru elde etti.
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© AFP 2021 / GUILLAUME SOUVANT
28 yaşındaki Remi Ouvrard, bu yükseklikteyken balonun üzerine tırmanarak rekoru elde etti.
© AFP 2021 / REMI OUVRARDBir önceki rekor ise 3 bin 637 metreydi.
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© AFP 2021 / REMI OUVRARD
Bir önceki rekor ise 3 bin 637 metreydi.
© AFP 2021 / REMI OUVRARDOuvrard, gökyüzünde rekor kırdığı o anları kamerasıyla da kaydetti.
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© AFP 2021 / REMI OUVRARD
Ouvrard, gökyüzünde rekor kırdığı o anları kamerasıyla da kaydetti.