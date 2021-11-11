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https://tr.sputniknews.com/20211111/sierra-leonedeki-patlamada-olenlerin-sayisi-131e-cikti-1050687193.html
Sierra Leone'deki patlamada ölenlerin sayısı 131'e çıktı
Sierra Leone'deki patlamada ölenlerin sayısı 131'e çıktı
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T06:56+0300
2021-11-11T06:55+0300
dünya
sierra leone
yakıt tankeri
ölüm
akaryakıt tankeri
patlama
kaza
ölü sayısı
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Ulusal Afet Yönetim Ajansı Mohamed Lamrana Bah, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesindeki kazada yaralanan 63 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve bunlardan 19'unun durumunun kritik olduğunu da söyledi.Dünya Sağlık Örgütü, kazada yaralananlara müdahale için Sierra Leone'ye 6.6 ton acil tıbbi malzeme göndermişti.Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada en son 115 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.
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sierra leone, yakıt tankeri, ölüm, akaryakıt tankeri, patlama, kaza, ölü sayısı

Sierra Leone'deki patlamada ölenlerin sayısı 131'e çıktı

06:56 11.11.2021
© REUTERSAfrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 99 kişi yaşamını yitirdi.
Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 99 kişi yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© REUTERS
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Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Mohamed Lamrana Bah, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesindeki kazada yaralanan 63 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve bunlardan 19'unun durumunun kritik olduğunu da söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü, kazada yaralananlara müdahale için Sierra Leone'ye 6.6 ton acil tıbbi malzeme göndermişti.
Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada en son 115 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.
Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.
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