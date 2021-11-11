https://tr.sputniknews.com/20211111/sony-playstation-5-icin-uretim-hedefini-dusurdu--1050700000.html
Sony, PlayStation 5 için üretim hedefini düşürdü
Sony, PlayStation 5 için üretim hedefini düşürdü
Sony Group Corp., konu hakkında bilgiye sahip kaynakların Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre, bu mali yıl için PlayStation 5 üretim görünümünü, parça ve... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T14:45+0300
2021-11-11T14:45+0300
2021-11-11T14:45+0300
sony
playstation
koronavirüs
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Tokyo merkezli eğlence devi Sony, daha önce mart sonunda biten mali yılda 16 milyon adetten fazla cihaz üretimi yapmayı hedefliyordu. Bloomberg HT'nin haberine göre kaynaklar, şirketin şimdi bu rakamı yaklaşık 15 milyon adede düşürdüğünü ve bu nedenle mart sonuna kadar 14.8 milyon adet PS5 satış hedefinin zora girdiğini kaydediyor. Şirket CFO'su Hiroki Totoki, geçen ayın sonunda telekonferans yoluyla yatırımcılara yaptığı açıklamada, lojistik sorunları ve parça kısıtlarının Sony için daha şiddetli hale geldiğini söyledi. Totoki, daha önce Kovid-19 pandemisindeki artışın şirketin parça tedariki üzerinde etkili olabileceği uyarısında bulunmasının ardından, 28 Ekim'deki açıklamasında, PS5 satışlarının eylül sonunda biten çeyrekte beklenenin hafifçe altında gerçekleştiğini belirtti. PlayStation 5, bu Temmuz’da 10 milyon satış rakamına en hızlı ulaşan Sony oyun konsolu oldu, ancak daha sonra önceki versiyon olan PlayStation 4'ün satış hızının gerisinde kaldı.
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sony, playstation, koronavirüs
Sony, PlayStation 5 için üretim hedefini düşürdü
Sony Group Corp., konu hakkında bilgiye sahip kaynakların Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre, bu mali yıl için PlayStation 5 üretim görünümünü, parça ve lojistik kısıtlarından dolayı düşürdü.
Tokyo merkezli eğlence devi Sony, daha önce mart sonunda biten mali yılda 16 milyon adetten fazla cihaz üretimi yapmayı hedefliyordu.
Bloomberg HT'nin haberine göre kaynaklar, şirketin şimdi bu rakamı yaklaşık 15 milyon adede düşürdüğünü ve bu nedenle mart sonuna kadar 14.8 milyon adet PS5 satış hedefinin zora girdiğini kaydediyor.
Şirket CFO'su Hiroki Totoki, geçen ayın sonunda telekonferans yoluyla yatırımcılara yaptığı açıklamada, lojistik sorunları ve parça kısıtlarının Sony için daha şiddetli hale geldiğini söyledi. Totoki, daha önce Kovid-19 pandemisindeki artışın şirketin parça tedariki üzerinde etkili olabileceği uyarısında bulunmasının ardından, 28 Ekim'deki açıklamasında, PS5 satışlarının eylül sonunda biten çeyrekte beklenenin hafifçe altında gerçekleştiğini belirtti.
PlayStation 5, bu Temmuz’da 10 milyon satış rakamına en hızlı ulaşan Sony oyun konsolu oldu, ancak daha sonra önceki versiyon olan PlayStation 4'ün satış hızının gerisinde kaldı.