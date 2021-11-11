https://tr.sputniknews.com/20211111/squid-gamein-yaraticisindan-alec-baldwin-yorumu-hayatimda-hic-gercek-mermi-gormedim-1050689023.html

Squid Game'in yaratıcısından Alec Baldwin yorumu: Hayatımda hiç gerçek mermi görmedim

Squid Game'in yaratıcısından Alec Baldwin yorumu: Hayatımda hiç gerçek mermi görmedim

Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, aktör Alec Baldwin'in Rust filminin setinde görüntü yönetmeninin ölümüne neden olmasına dair, "Hayatımda hiç... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T09:48+0300

2021-11-11T09:48+0300

2021-11-11T09:48+0300

yaşam

abd

güney kore

silah

mermi

alec baldwin

squid game

hwang dong-hyuk

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İzlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin yorumda bulundu.Variety'ye konuşan Hwang, "Hayatımda hiç gerçek bir mermi görmedim, sadece filmlerde rastladım" dedi.Silah kontrolü konusunda ABD ile Güney Kore arasındaki farklara değinen Hwang, Squid Game'in setinde bir kurusıkı ustasının bulunduğunu, ancak Güney Kore'de sivillerin silah bulundurmasının yasak olduğunu ve yalnızca polislerin silah bulundurabildiğini belirtti.Dolayısıyla gerçek mermilere o kadar kolay ulaşılamadığını ifade eden Hwang, "Bu yüzden sette güvenlik sorunlarının meydana gelme olasılığı çok çok düşük" ifadelerini kullandı.Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde 'Rust' isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211103/rust-filminin-setinde-goruntu-yonetmenini-olduren-alec-baldwinin-esi-hilaria-alec-lanetlendi-1050434597.html

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abd, güney kore, silah, mermi, alec baldwin, squid game, hwang dong-hyuk