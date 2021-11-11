https://tr.sputniknews.com/20211111/sudanda-egemenlik-konseyi-yeniden-kuruldu-1050713392.html

Sudan'da Egemenlik Konseyi yeniden kuruldu

Sudan'da Egemenlik Konseyi yeniden kuruldu

Sudan'da 25 Ekim'deki darbenin ardından feshedilen Egemenlik Konseyi yeniden kuruldu. Darbeci general Abdulfettah el-Burhan Egemenlik Konseyi başkanlığına... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurdu.Burhan, Egemenlik Konseyi'nin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirdi.Sudan'da askeri hareketlilikSudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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