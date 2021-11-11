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Takım arkadaşını dövdürten PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo gözaltına alındı
Takım arkadaşını dövdürten PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo gözaltına alındı
PSG'nin kadın futbol takımında iki oyuncu arasındaki forma rekabeti kavgaya dönüştü. PSG'li futbolcu Aminata Diallo, takım arkadaşı Kheira Hamroui'yi demir... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T10:06+0300
2021-11-11T10:06+0300
spor
gözaltı
darp
forma
paris saint-germain (psg)
aminata diallo
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Fransız ekibi Paris Saint Germain'in (PSG) kadın futbol takımında 26 yaşındaki futbolcu Aminata Diallo, 31 yaşındaki takım arkadaşı Kheira Hamroui'nin çarşamba günü Versailles yakınlarındaki evinde saldırıya uğradığı olayla ilgili olarak gözaltına alındı.Fotomaç'ın Fransız basınından aktardığına göre, iki maskeli saldırgan, Hamraoui ve Diallo'nun bulunduğu arabanın önünü keserek Hamraoui'ye demir çubuklarla saldırdı.Elleri ve bacaklarındaki yaralarına dikiş atılan Hamroui, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında forma giyemedi ve yerine Diallo oynadı.PSG maçı 4-0 kazanırken Diallo ertesi sabah tutuklandı. Polis henüz Diallo'yu suçlu bulmadı ve maskeli saldırganları teşhis edip etmediği bilinmiyor.Ancak Fransız medyası, Diallo'nun forma rekabeti içinde olduğu takım arkadaşının dövülmesine azmettirdiği teorisi üzerinde duruyor.PSG, Diallo'nun gözaltına alındığını ve olayın başka bir oyuncuya saldırıyla ilgili olduğunu kabul etti. Polis ekipleriyle işbirliği yapıldığının belirtildiği açıklamada başka bir detay verilmedi.Saldırı, 4 Kasım akşamı PSG'li futbolcuların yer aldığı bir yemekten sonra gerçekleşti. Yemekten sonra Diallo, Hamroui'yi evine götürmeyi teklif etti.İkili Hamroui'nin evine yaklaştığında, iki maskeli adam arabayı durdurdu ve PSG'li futbolcuyu demir çubuklarla dövdü. Saldırının birkaç dakika sürdüğü ve ardından saldırganların kaçtığı tahmin ediliyor.Kulüp içerisinden AFP'ye konuşan bir kişi, Diallo'nun saldırı sırasında iki kişi tarafından etkisiz hale getirildiği, ancak herhangi bri yaralanma yaşamadığını söyledi. İki adamın arabayı nasıl durdurduğu veya Diallo'nun nasıl etkisiz hale getirildiği belli değil. Hamroui'nin kariyeriHamroui, 2012 ile 2016 yılları arasında Henin Beamont ve Saint Etienne forması giydi. Daha sonra iki kez Şampiyonlar Ligi'ni ve iki kez Fransa Kupası'nı kazandığı Lyon'a imza attı ve Lyon ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.Ardından Barcelona'ya giden Hamroui, Katalan ekibinin ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynamasına yardım etti ancak, Lyon'a 4-1 yenildikleri final maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan Diallo da, Hamroui'nin ayrıldığı 2016 yılında PSG'ye imza attı ve iki sezon Fransız ekibinde forma giydi. Ardından ABD ve İspanya'da kariyerini sürdüren Diallo sezon başında yeniden PSG'ye transfer oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211104/psgde-fransizca-konusulmamasi-yonetimi-rahatsiz-ediyor-iddiasi-1050483351.html
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gözaltı, darp, forma, paris saint-germain (psg), aminata diallo

Takım arkadaşını dövdürten PSG'li kadın futbolcu Aminata Diallo gözaltına alındı

10:06 11.11.2021
© AFP 2021 / Maddie MeyerAminata Diallo
Aminata Diallo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / Maddie Meyer
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PSG'nin kadın futbol takımında iki oyuncu arasındaki forma rekabeti kavgaya dönüştü. PSG'li futbolcu Aminata Diallo, takım arkadaşı Kheira Hamroui'yi demir çubuklarla dövdürmekle suçlanarak gözaltına alındı.
Fransız ekibi Paris Saint Germain'in (PSG) kadın futbol takımında 26 yaşındaki futbolcu Aminata Diallo, 31 yaşındaki takım arkadaşı Kheira Hamroui'nin çarşamba günü Versailles yakınlarındaki evinde saldırıya uğradığı olayla ilgili olarak gözaltına alındı.
Fotomaç'ın Fransız basınından aktardığına göre, iki maskeli saldırgan, Hamraoui ve Diallo'nun bulunduğu arabanın önünü keserek Hamraoui'ye demir çubuklarla saldırdı.
Elleri ve bacaklarındaki yaralarına dikiş atılan Hamroui, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında forma giyemedi ve yerine Diallo oynadı.
PSG maçı 4-0 kazanırken Diallo ertesi sabah tutuklandı.
Polis henüz Diallo'yu suçlu bulmadı ve maskeli saldırganları teşhis edip etmediği bilinmiyor.
Ancak Fransız medyası, Diallo'nun forma rekabeti içinde olduğu takım arkadaşının dövülmesine azmettirdiği teorisi üzerinde duruyor.
PSG, Diallo'nun gözaltına alındığını ve olayın başka bir oyuncuya saldırıyla ilgili olduğunu kabul etti. Polis ekipleriyle işbirliği yapıldığının belirtildiği açıklamada başka bir detay verilmedi.
Saldırı, 4 Kasım akşamı PSG'li futbolcuların yer aldığı bir yemekten sonra gerçekleşti. Yemekten sonra Diallo, Hamroui'yi evine götürmeyi teklif etti.
İkili Hamroui'nin evine yaklaştığında, iki maskeli adam arabayı durdurdu ve PSG'li futbolcuyu demir çubuklarla dövdü. Saldırının birkaç dakika sürdüğü ve ardından saldırganların kaçtığı tahmin ediliyor.
Kulüp içerisinden AFP'ye konuşan bir kişi, Diallo'nun saldırı sırasında iki kişi tarafından etkisiz hale getirildiği, ancak herhangi bri yaralanma yaşamadığını söyledi. İki adamın arabayı nasıl durdurduğu veya Diallo'nun nasıl etkisiz hale getirildiği belli değil.

Hamroui'nin kariyeri

Hamroui, 2012 ile 2016 yılları arasında Henin Beamont ve Saint Etienne forması giydi. Daha sonra iki kez Şampiyonlar Ligi'ni ve iki kez Fransa Kupası'nı kazandığı Lyon'a imza attı ve Lyon ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.
Ardından Barcelona'ya giden Hamroui, Katalan ekibinin ilk kez Şampiyonlar Ligi finali oynamasına yardım etti ancak, Lyon'a 4-1 yenildikleri final maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan Diallo da, Hamroui'nin ayrıldığı 2016 yılında PSG'ye imza attı ve iki sezon Fransız ekibinde forma giydi. Ardından ABD ve İspanya'da kariyerini sürdüren Diallo sezon başında yeniden PSG'ye transfer oldu.
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SPOR
'PSG'de Fransızca konuşulmaması yönetimi rahatsız ediyor' iddiası
4 Kasım, 16:26
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