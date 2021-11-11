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https://tr.sputniknews.com/20211111/trumpin-6-ocak-kongre-baskini-gunu-baskanlik-kayitlarinin-gizli-kalmasi-talebi-reddedildi-1050682225.html
Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını günü başkanlık kayıtlarının gizli kalması talebi reddedildi
Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını günü başkanlık kayıtlarının gizli kalması talebi reddedildi
ABD’de mahkeme, eski Başkan Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesine olay gününe ait başkanlık... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T00:44+0300
2021-11-11T00:44+0300
dünya
abd
donald trump
mahkeme
başkanlık
başkanlık seçimleri
kongre
kongre binası
abd 2020 başkanlık seçimleri
başkanlık sarayı
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Başkent Washington DC’deki federal mahkeme, Kongre’nin Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen ayaklanmaya ışık tutabilecek kayıtları elde etme konusunda güçlü bir kamu çıkarına sahip olduğuna hükmetti.Kararın ardından, ABD Ulusal Arşivler’in Trump’ın başkanlık kayıtlarını cuma gününe kadar Kongre’ye teslim edebileceği kaydedilirken, Trump’ın avukatlarının ise kararı temyize götüreceği bildirildi.6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, Trump’a ait olay günü gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, e-postalar, danışmanlarıyla yazışmaları gibi tüm başkanlık faaliyetlerini içeren belgeleri talep etmiş, Trump’ın avukatları da bunun “yasal olmadığı” gerekçesiyle önlenmesi için mahkemeye başvurmuştu.Trump'ın avukatları, Kongre’nin başkanlık kayıtlarına erişmesine izin verilmesinin, gelecekteki başkanların yürütme ayrıcalığına zarar vereceğini savunmuştu.Özel komite, şu ana kadar 6 Ocak Kongre baskını hakkında 150’den fazla şahidi dinlerken, 30’dan fazla yetkiliyi de ifadeye çağırdı.6 Ocak’ta ne olmuştu?ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/trump-2024-secimleri-icin-benim-aday-olmamdan-bircok-kisinin-memnun-olacagini-dusunuyorum-1050596918.html
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abd, donald trump, mahkeme, başkanlık, başkanlık seçimleri, kongre, kongre binası, abd 2020 başkanlık seçimleri, başkanlık sarayı, kongre baskını

Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını günü başkanlık kayıtlarının gizli kalması talebi reddedildi

00:44 11.11.2021
© REUTERS / Shannon StapletonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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ABD’de mahkeme, eski Başkan Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesine olay gününe ait başkanlık kayıtlarının verilmesini önleme talebini reddetti.
Başkent Washington DC’deki federal mahkeme, Kongre’nin Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen ayaklanmaya ışık tutabilecek kayıtları elde etme konusunda güçlü bir kamu çıkarına sahip olduğuna hükmetti.
Kararın ardından, ABD Ulusal Arşivler’in Trump’ın başkanlık kayıtlarını cuma gününe kadar Kongre’ye teslim edebileceği kaydedilirken, Trump’ın avukatlarının ise kararı temyize götüreceği bildirildi.
6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, Trump’a ait olay günü gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, e-postalar, danışmanlarıyla yazışmaları gibi tüm başkanlık faaliyetlerini içeren belgeleri talep etmiş, Trump’ın avukatları da bunun “yasal olmadığı” gerekçesiyle önlenmesi için mahkemeye başvurmuştu.
Trump'ın avukatları, Kongre’nin başkanlık kayıtlarına erişmesine izin verilmesinin, gelecekteki başkanların yürütme ayrıcalığına zarar vereceğini savunmuştu.
Özel komite, şu ana kadar 6 Ocak Kongre baskını hakkında 150’den fazla şahidi dinlerken, 30’dan fazla yetkiliyi de ifadeye çağırdı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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8 Kasım, 19:37

6 Ocak’ta ne olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin Dallas'da suikasta uğradığı noktada toplanan QAnon üyelerinin son komplo teorisi, JFK'nın 20 yıldan uzun süredir ölü olan oğlu John F. Kennedy Jr.'ın 'Donald Trump'ın başkanlığının yeniden tesisini ilan edeceği' yönünde. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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