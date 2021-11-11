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Türk Dışişleri: Türkiye’nin sorunun parçası gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz
Türk Dışişleri: Türkiye’nin sorunun parçası gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz
Türkiye Dışişleri, Belarus- Polonya sınırındaki krize ilişkin olarak "Türkiye’nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:15+0300
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Belarus- Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili olarak yazılı açıklama yayınladı.Açıklamanın tamamı şöyle:"Üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden müttefikimiz Polonya, Litvanya ve Letonya’ya yasadışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıkları üzüntüyle görülmektedir. Yaşanan çok boyutlu sorun bu yıl 70. yılını kutladığımız Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi’nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabilecektir. Son on yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır. Öte yandan, Türkiye’nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz. Türkiye yasadışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurgulamakta, uluslararası toplumu bu konuda sorumlu ve duyarlı olmaya davet etmektedir. İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz."
https://tr.sputniknews.com/20211111/aeroflot-gocmenleri-belarus-polonya-sinirina-tasidigi-iddialarini-yalanladi-1050693600.html
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polonya, belarus, thy, göçmen, dışişleri

Türk Dışişleri: Türkiye’nin sorunun parçası gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz

17:15 11.11.2021 (güncellendi: 17:24 11.11.2021)
© AP Photo / Ramil NasibulinBelarus- Polonya sınırı
Belarus- Polonya sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Ramil Nasibulin
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Türkiye Dışişleri, Belarus- Polonya sınırındaki krize ilişkin olarak "Türkiye’nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen THY gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz" açıklaması yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Belarus- Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili olarak yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden müttefikimiz Polonya, Litvanya ve Letonya’ya yasadışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıkları üzüntüyle görülmektedir. Yaşanan çok boyutlu sorun bu yıl 70. yılını kutladığımız Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi’nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabilecektir. Son on yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır. Öte yandan, Türkiye’nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz.
Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz.
Türkiye yasadışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurgulamakta, uluslararası toplumu bu konuda sorumlu ve duyarlı olmaya davet etmektedir. İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz."
Polonya- Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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