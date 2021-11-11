Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211111/turkiye-cebelitarik-macinin-biletleri-tukendi-1050681991.html
Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi
Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi
TFF, 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçının biletlerinin tükendiğini duyurdu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T00:34+0300
2021-11-11T00:34+0300
spor
türkiye
a milli futbol takımı
cebelitarık
bilet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1044108413_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_384af1b8e9f7ab1c54dd3760d62b5a78.jpg
A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçının biletleri tükendi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Stadyum kapasitesinin %100’ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımı'mıza eşsiz destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi
cebelitarık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1044108413_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_f1a682074d5f58f81c25a9c3c490af25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, a milli futbol takımı, cebelitarık, bilet

Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi

00:34 11.11.2021
© AAA Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. A Milli Takım oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AA
Abone ol
TFF, 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak Türkiye-Cebelitarık maçının biletlerinin tükendiğini duyurdu.
A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçının biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Stadyum kapasitesinin %100’ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımı'mıza eşsiz destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:44Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını günü başkanlık kayıtlarının gizli kalması talebi reddedildi
00:35Kim Kardashian, giyim markasının internet satışlarından 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı
00:34Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi
00:20Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal dar kalıplar arasına sıkışmış bir ideolojinin adı değildir
00:03Roman vatandaşlar 'Üç Kuruş' dizisini RTÜK'e şikayet etti
00:01Blinken: Rusya, Ukrayna’da 2014’teki hatasını tekrarlayabilir
00:00Çin ve ABD’den iklim konusunda işbirliği sözü
DünBM Genel Sekreteri Guterres’ten ‘Polonya-Belarus sınırındaki durumu siyasileştirmeme’ çağrısı
DünDSÖ: Kovid-19, kızamıkla mücadeleyi sekteye uğratabilir
DünCHP'li Aydoğan: Bütçenin şekillenme aşaması cinsiyete duyarlı biçimde yapılmalıdır
DünPentagon: Suriye’de DSG ile ortaklığımız sadece IŞİD ile mücadeleye dayalı
DünUkrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı
DünTürkiye Espor Federasyonu'ndan 10 Kasım videosu: Oyunlarda saygı duruşu
Dünİlber Ortaylı: Atatürk, hep arıyoruz onu, bu eğitim düzeyi ve kopuşla daha da aramaya devam edeceğiz
DünTaliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
DünLevent Üzümcü 'halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçlamasıyla ifade verdi
DünTSK: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
DünEndonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
DünTBMM Genel Kurulu'nda Lütfü Türkkan tartışması
DünGöç İdaresi Genel Müdürlüğü: Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı