Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Danıştay, Emniyet'in kamusal alanda video çekilmesini engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu
Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20211111/turkiye-ziraatciler-dernegi-tarimsal-girdiler-ciftcinin-belini-buktu-tarlalar-icra-takibinde-1050695591.html
Türkiye Ziraatçiler Derneği: Tarımsal girdiler çiftçinin belini büktü, tarlalar icra takibinde
Türkiye Ziraatçiler Derneği: Tarımsal girdiler çiftçinin belini büktü, tarlalar icra takibinde
Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Demirtaş gıda enflasyonu hakkında “Üreticinin maalesef maliyeti çok yüksektir. Tarımsal girdilerin özellikle gübre, mazot... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T13:03+0300
2021-11-11T13:03+0300
seyir hali
radyo
enflasyon
ekim
gıda enflasyonu
gübre
maliyet
hasat
tüfe
üfe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050695566_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_95eefa4f3dd0fb8bdaeb2d4712e2b756.jpg
Türkiye Ziraatçiler Derneği: Tarımsal girdiler çiftçinin belini büktü, tarlalar icra takibinde
11.11.2021 SEYİR HALİ
Radyo Sputnik’te konuşan Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, gıda enflasyonunun sebeplerini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Demirtaş, gıda enflasyonunun sebeplerini “Gıda enflasyonu kaynakları belli, ÜFE’ye göre bakmak lazım. Üreticinin maalesef maliyeti çok yüksektir. Tarımsal girdilerin özellikle gübre, mazot, zirai ilaç, hayvan yemi, elektrik faturaları çiftçinin belini büküyor. Çiftçi üretim faaliyeti yapmak istiyor, yapacağı başka bir iş yok. Tarım son yıllarda üretim araçlarına el konuyor biliyorsunuz. Süt ürünlerinden tutun traktöre kadar hatta son yıllardaki gelişen durum tarlalar bile icra takibine alındı. Üretici traktörünü saklıyor artık” diye açıkladı.‘Şu anda üretici topladığı gübrenin yarısını atamadan ekim yapıyor, bu gelecek senenin rekoltesini düşürecektir’Üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Demirtaş, bu durumun gelecek sene rekolteye nasıl yansıyacağını “Bunun ana kaynağı üretim maliyetlerinin çok yüksek oluşudur. ENAG çok doğru bir araştırma yaptı, yüzde 50’lerde enflasyon. Ama bizim diamonyum fosfat (DAP) gübresi ortalama yüzde 100-150 arttı. Haftalık artışlar oldu. Dünyada da zamlanıyor. Üretici gübre bulamadı. Bulmuş olsa bile üre gübresini toprağın isteği kadar atamayacak demektir. Bizim sahadan aldığımız bilgiler ışığında şu anda üretici topladığı gübrenin yarısını atamadan ekim yapıyor. Bu 2021-2022 sezonu hasat sonunda rekoltenin düşeceği anlamına gelir. Rekolte düşünce gıda arzı azaldığı için fiyatlar tekrar tırmanacak” diye aktardı.‘Çiftçi yeterince desteklenmiyor, çiftçi ucuza üretirse tüketici de ucuza yer’Demirtaş, çiftçiye daha fazla destek verilmesi gerektiğini “Çiftçiye ödenen taban fiyat politikasına bakıyorsunuz, 50 kuruş fındıkta ve kuru üzümde. ÜFE ve TÜFE’ye göre çok geride kalıyor. Yağlı tohumlu ürünlerde bağımlıyız. Soyadan mısıra kadar bağımlı ve yetersiziz. Bunlar Türkiye’de yetişemez mi? İthalata bağlı kalmamızın sebebi çiftçi yeterince desteklenmiyor. Desteklense çiftçi bunun hakkından gelirdi ama bu sefer icra tehdidiyle karşı karşıya. 2021 yılında da bu gıda enflasyonu dediğimiz sarmaldan kurtulamadık. Çiftçi ucuza üretirse tüketici de ucuza yer” diye belirtti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050695566_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b08e02eb27a7828210d1613642318082.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, enflasyon, ekim, gıda enflasyonu, gübre, maliyet, hasat, tüfe, üfe, rekolte, enagrup, аудио

Türkiye Ziraatçiler Derneği: Tarımsal girdiler çiftçinin belini büktü, tarlalar icra takibinde

13:03 11.11.2021
SEYİR HALİ
Türkiye Ziraatçiler Derneği: Tarımsal girdiler çiftçinin belini büktü, tarlalar icra takibinde
Abone ol
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Demirtaş gıda enflasyonu hakkında “Üreticinin maalesef maliyeti çok yüksektir. Tarımsal girdilerin özellikle gübre, mazot, zirai ilaç, hayvan yemi, elektrik faturaları çiftçinin belini büküyor. Son yıllardaki gelişen durumda tarlalar bile icra takibine alındı. Üretici traktörünü saklıyor artık” dedi.
Radyo Sputnik’te konuşan Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, gıda enflasyonunun sebeplerini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.
Demirtaş, gıda enflasyonunun sebeplerini “Gıda enflasyonu kaynakları belli, ÜFE’ye göre bakmak lazım. Üreticinin maalesef maliyeti çok yüksektir. Tarımsal girdilerin özellikle gübre, mazot, zirai ilaç, hayvan yemi, elektrik faturaları çiftçinin belini büküyor. Çiftçi üretim faaliyeti yapmak istiyor, yapacağı başka bir iş yok. Tarım son yıllarda üretim araçlarına el konuyor biliyorsunuz. Süt ürünlerinden tutun traktöre kadar hatta son yıllardaki gelişen durum tarlalar bile icra takibine alındı. Üretici traktörünü saklıyor artık” diye açıkladı.

‘Şu anda üretici topladığı gübrenin yarısını atamadan ekim yapıyor, bu gelecek senenin rekoltesini düşürecektir’

Üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Demirtaş, bu durumun gelecek sene rekolteye nasıl yansıyacağını “Bunun ana kaynağı üretim maliyetlerinin çok yüksek oluşudur. ENAG çok doğru bir araştırma yaptı, yüzde 50’lerde enflasyon. Ama bizim diamonyum fosfat (DAP) gübresi ortalama yüzde 100-150 arttı. Haftalık artışlar oldu. Dünyada da zamlanıyor. Üretici gübre bulamadı. Bulmuş olsa bile üre gübresini toprağın isteği kadar atamayacak demektir. Bizim sahadan aldığımız bilgiler ışığında şu anda üretici topladığı gübrenin yarısını atamadan ekim yapıyor. Bu 2021-2022 sezonu hasat sonunda rekoltenin düşeceği anlamına gelir. Rekolte düşünce gıda arzı azaldığı için fiyatlar tekrar tırmanacak” diye aktardı.

‘Çiftçi yeterince desteklenmiyor, çiftçi ucuza üretirse tüketici de ucuza yer’

Demirtaş, çiftçiye daha fazla destek verilmesi gerektiğini “Çiftçiye ödenen taban fiyat politikasına bakıyorsunuz, 50 kuruş fındıkta ve kuru üzümde. ÜFE ve TÜFE’ye göre çok geride kalıyor. Yağlı tohumlu ürünlerde bağımlıyız. Soyadan mısıra kadar bağımlı ve yetersiziz. Bunlar Türkiye’de yetişemez mi? İthalata bağlı kalmamızın sebebi çiftçi yeterince desteklenmiyor. Desteklense çiftçi bunun hakkından gelirdi ama bu sefer icra tehdidiyle karşı karşıya. 2021 yılında da bu gıda enflasyonu dediğimiz sarmaldan kurtulamadık. Çiftçi ucuza üretirse tüketici de ucuza yer” diye belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:36Güney Afrika'da apartheid döneminin son cumhurbaşkanı De Klerk hayatını kaybetti
14:33Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Gül: Şeker ilaçları, antibiyotikler dahil hiçbiri şu an yok
14:28Danıştay, Emniyet'in kamusal alanda video çekilmesini engelleyen genelgesinin yürütmesini durdurdu
14:27Canlı yayına Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bağlandığını sanan Bahar Candan, bakanlıktan görev istedi
14:19CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan samuray kılıçlı saldırgana tepki: 'Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz'
14:17Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Sedat Peker' sorusuna yanıt verdi: Konu yargıda
14:16Perinçek yayını terk etti: Bu soruyu Atatürk'e sorabilir misin?
14:13Fransa: AB'nin verileri, göçmen krizinde Rusya'nın rolü bulunmadığını gösteriyor
14:06Batı Avrupa'da yazdan bu yana bir ilk olabilir: Hollanda'da kısmi kapanma tavsiyesi
14:03İstanbul'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı
14:02Glasgow Rangers'da misyonunu tamamlayan Steven Gerrard, Aston Villa'nın başına geçti
14:01Güney Kore uçan taksileri yeniden havalandırdı
13:58Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı, kazaya sebep olduğunu düşündüğü aracın önünü kesti
13:55Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza
13:44Merkez Bankası piyasayı 63 milyar TL fonladı
13:39Ermenistan'da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı
13:35Doktora cinsel içerikli mesajlar yazan sanığa 'zincirleme cinsel taciz' suçundan ceza
13:31Sıcak hava balonunda dünya rekoru
13:31Mülteci çocuk kuklası Amal, 10 metrelik Storm'la buluştu: Glasgow'da iklim protestolarına katıldılar
13:21Norveç Mülteci Konseyi: Her gün 4-5 bin Afgan İran'a geçiyor