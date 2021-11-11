https://tr.sputniknews.com/20211111/turkiye-ziraatciler-dernegi-tarimsal-girdiler-ciftcinin-belini-buktu-tarlalar-icra-takibinde-1050695591.html

Türkiye Ziraatçiler Derneği: Tarımsal girdiler çiftçinin belini büktü, tarlalar icra takibinde

Türkiye Ziraatçiler Derneği: Tarımsal girdiler çiftçinin belini büktü, tarlalar icra takibinde

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Demirtaş gıda enflasyonu hakkında “Üreticinin maalesef maliyeti çok yüksektir. Tarımsal girdilerin özellikle gübre, mazot... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T13:03+0300

2021-11-11T13:03+0300

2021-11-11T13:03+0300

seyir hali

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Türkiye Ziraatçiler Derneği: Tarımsal girdiler çiftçinin belini büktü, tarlalar icra takibinde 11.11.2021 SEYİR HALİ

Radyo Sputnik’te konuşan Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, gıda enflasyonunun sebeplerini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Demirtaş, gıda enflasyonunun sebeplerini “Gıda enflasyonu kaynakları belli, ÜFE’ye göre bakmak lazım. Üreticinin maalesef maliyeti çok yüksektir. Tarımsal girdilerin özellikle gübre, mazot, zirai ilaç, hayvan yemi, elektrik faturaları çiftçinin belini büküyor. Çiftçi üretim faaliyeti yapmak istiyor, yapacağı başka bir iş yok. Tarım son yıllarda üretim araçlarına el konuyor biliyorsunuz. Süt ürünlerinden tutun traktöre kadar hatta son yıllardaki gelişen durum tarlalar bile icra takibine alındı. Üretici traktörünü saklıyor artık” diye açıkladı.‘Şu anda üretici topladığı gübrenin yarısını atamadan ekim yapıyor, bu gelecek senenin rekoltesini düşürecektir’Üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Demirtaş, bu durumun gelecek sene rekolteye nasıl yansıyacağını “Bunun ana kaynağı üretim maliyetlerinin çok yüksek oluşudur. ENAG çok doğru bir araştırma yaptı, yüzde 50’lerde enflasyon. Ama bizim diamonyum fosfat (DAP) gübresi ortalama yüzde 100-150 arttı. Haftalık artışlar oldu. Dünyada da zamlanıyor. Üretici gübre bulamadı. Bulmuş olsa bile üre gübresini toprağın isteği kadar atamayacak demektir. Bizim sahadan aldığımız bilgiler ışığında şu anda üretici topladığı gübrenin yarısını atamadan ekim yapıyor. Bu 2021-2022 sezonu hasat sonunda rekoltenin düşeceği anlamına gelir. Rekolte düşünce gıda arzı azaldığı için fiyatlar tekrar tırmanacak” diye aktardı.‘Çiftçi yeterince desteklenmiyor, çiftçi ucuza üretirse tüketici de ucuza yer’Demirtaş, çiftçiye daha fazla destek verilmesi gerektiğini “Çiftçiye ödenen taban fiyat politikasına bakıyorsunuz, 50 kuruş fındıkta ve kuru üzümde. ÜFE ve TÜFE’ye göre çok geride kalıyor. Yağlı tohumlu ürünlerde bağımlıyız. Soyadan mısıra kadar bağımlı ve yetersiziz. Bunlar Türkiye’de yetişemez mi? İthalata bağlı kalmamızın sebebi çiftçi yeterince desteklenmiyor. Desteklense çiftçi bunun hakkından gelirdi ama bu sefer icra tehdidiyle karşı karşıya. 2021 yılında da bu gıda enflasyonu dediğimiz sarmaldan kurtulamadık. Çiftçi ucuza üretirse tüketici de ucuza yer” diye belirtti.

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2021

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