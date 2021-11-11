Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211111/twitter-kripto-para-dunyasindaki-hacmini-genisletiyor-1050705337.html
Twitter kripto para dünyasındaki hacmini genişletiyor
Twitter kripto para dünyasındaki hacmini genişletiyor
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcısı olan Twitter, blok zinciri teknolojisi, NFT ve bitcoin gibi merkezi olarak yönetilmeyen Twitter Crypto adlı... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:34+0300
2021-11-11T16:34+0300
ekonomi
sosyal medya
kripto para
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050705281_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3201c6090d513557c9e1076a28c5284f.jpg
ABD merkezli sosyal medya devi Twitter, özel bir kripto para ekibini bünyesine katarak, 'Twitter Crypto' ismi verilen birimin deneyimli blok zinciri mühendisi Tess Rinearson tarafından yönetileceği açıklandı. Rinearson, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Twitter Crypto, sosyal medya ağında 'blok zinciri', 'NFT' ve 'web3' ile ilgili her şey için bir 'mükemmellik merkezi' olarak hizmet edeceğini ifade etti.Bununla birlikte Twitter, eylül ayında, kullanıcılarının içerik oluşturucularına bitcoin ile ödeme yapmalarına izin verdiğini duyurduğunda, büyüyen kripto para alanına giriş yaptığını ilan etmiş oldu. Öte yandan yeni kurulan kripto para ekibinin, şirketin ilk kez 2019'da 'sosyal medya için merkezi olmayan bir standart' oluşturmak için duyurduğu açık kaynaklı bir proje olan BlueSky ile anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmanın somut ayrıntıları henüz açıklanmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/elon-musk-twitter-anketi-yapti-kullanicilar-hisseleri-sat-dedi-1050572635.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1050705281_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_683518a613bb8de853c13b4c646bdc3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sosyal medya, kripto para, twitter

Twitter kripto para dünyasındaki hacmini genişletiyor

16:34 11.11.2021
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEVtwitter
twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Abone ol
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcısı olan Twitter, blok zinciri teknolojisi, NFT ve bitcoin gibi merkezi olarak yönetilmeyen Twitter Crypto adlı yeni bir bölüm oluşturduğunu duyurdu.
ABD merkezli sosyal medya devi Twitter, özel bir kripto para ekibini bünyesine katarak, 'Twitter Crypto' ismi verilen birimin deneyimli blok zinciri mühendisi Tess Rinearson tarafından yönetileceği açıklandı.

Rinearson, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Twitter Crypto, sosyal medya ağında 'blok zinciri', 'NFT' ve 'web3' ile ilgili her şey için bir 'mükemmellik merkezi' olarak hizmet edeceğini ifade etti.

Bununla birlikte Twitter, eylül ayında, kullanıcılarının içerik oluşturucularına bitcoin ile ödeme yapmalarına izin verdiğini duyurduğunda, büyüyen kripto para alanına giriş yaptığını ilan etmiş oldu.

Öte yandan yeni kurulan kripto para ekibinin, şirketin ilk kez 2019'da 'sosyal medya için merkezi olmayan bir standart' oluşturmak için duyurduğu açık kaynaklı bir proje olan BlueSky ile anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmanın somut ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
DÜNYA
Elon Musk Twitter anketi yaptı: Kullanıcılar 'hisseleri sat' dedi
8 Kasım, 07:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:46Rusya: ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri faaliyetleri arttı
17:43Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı
17:25Rusya’dan Ukrayna’ya Kırım’da konsolosluk açma teklifi
17:18Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
17:15Türk Dışişleri: Türkiye’nin sorunun parçası gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz
17:10Irak, vatandaşlarını geri getirmek için Belarus’a uçak göndermeyi düşünüyor
17:09İBB Meclisi oybirliği ile onayladı: Zeki Müren’in adı yaşadığı sokağa verildi
17:08Pekin'de Kovid-19 kısıtlamaları sıkılaştırıldı
17:02100 saattir aranan yaşlı kadını, 'kayıp haberi' yapmaya giden muhabir buldu
17:02Rusya’nın stratejik bombardıman uçakları yine Belarus hava sahasına girdi
16:56Başkent'te iki sürücü trafikte kavga etti
16:44Başak Cengiz'in, Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
16:42Dumanı fark etti, yanan araçtan oğlunu kurtardı
16:41ABD'de 'Rust' filminin setindeki ölümlü kazaya dava açıldı
16:36BAE'li firmalar, Suriye'de elektrik santrali inşa edecek
16:34Twitter kripto para dünyasındaki hacmini genişletiyor
16:33İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı
16:26Rus vatandaşı Jukov'a internet dolandırıcılığından ABD'de 10 yıl hapis cezası
16:24Onur Air çalışanlarından 'kırmızı kartlı' protesto: 'Kayyum atansın'
16:17'İranlı Squid Game muhafızları' metro çıkışında el ilanı dağıttı