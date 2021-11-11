https://tr.sputniknews.com/20211111/uygunsuz-kosullarda-kopek-besleyen-veterinere-34-bin-tl-ceza-1050697414.html

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

Uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza

Ankara'da veteriner hekim N.B.O.'nun köpek eğitim merkezine yapılan baskında, uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 17 köpeğe el koyulurken, 34 bin TL ceza... 11.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-11T13:55+0300

2021-11-11T13:55+0300

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yaşam

ankara

köpek

işkence

sokak köpeği

veteriner

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir hayvanseverin CİMER’e yaptığı başvuru üzerine Etimesgut’ta veteriner hekim N.B.O.’ya ait köpek eğitim merkezine baskın düzenledi.Ruhsatı olduğu belirlenen köpek eğitim merkezinde farklı ırklardan 4’ü yavru 17 köpeğin bulunduğu belirlendi ancak hayvanların derme çatma kafeslerde, uygunsuz koşullarda beslendiği tespit edildi. El koyulan köpekler, Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi’ne teslim edildi. Veteriner hekim N.B.O.’ya ise ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında toplam 34 bin TL ceza kesildi. Köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

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ankara, köpek, işkence, sokak köpeği, veteriner