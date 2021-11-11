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Washington’daki Rus Büyükelçi: NATO’nun Karadeniz’deki eylemleri Rus ordusunun gücünü test ediyor
Washington’daki Rus Büyükelçi: NATO’nun Karadeniz’deki eylemleri Rus ordusunun gücünü test ediyor
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, NATO'nun Karadeniz'deki eylemlerinin Rus ordusunun ve donanmasının mukavemetini test ettiğini, bunun boşuna zaman ve güç... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T18:04+0300
2021-11-11T18:07+0300
savunma
rusya
donbass
ukrayna
nato
washington
anatoliy antonov
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un, Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan paylaşımında, NATO’nun Karadeniz’deki eylemlerinin Rus ordusunun ve donanmasının mukavemetini test ettiği, bunun boşuna zaman ve güç kaybı olduğu ifade edildi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın yaptığı görüşme sonrasında yapılan açıklamada, “Washington'daki bugün yapılan toplantının Karadeniz sularındaki gerilimin sert bir biçimde tırmandığı döneme denk gelmesi endişe verici. NATO'nun deniz ve hava kuvvetleri, ordumuzun ve donanmamızın gücünü test ediyor. Bu boşuna zaman ve güç kaybıdır” ifadelerine yer verildi.Antonov, ABD'yi Kiev'e silah tedarik etmemesi konusunda uyardıWashington'un Kiev'i silahlandırma planlarının Donbass'taki gerilimi azaltmaya yardımcı olmadığına dikkat çeken Antonov, söz konusu planların Ukrayna’nın güneydoğusundaki durumu daha da ağırlaştıracağı konusunda uyardı.Açıklamada, “Kiev rejimine silah tedariki ile ilgili planlar, Ukrayna’nın güneydoğusundaki durumu daha da ağırlaştıracak. Kiev'in savaşı durdurmaya zorlanması için bir fırsatın daha elden kaçtığına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukraynalı heyetin diğer üyeleri ile birlikte dün Washington’u ziyaret ederek, iki ülke arasında yeni stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Görüşmede Blinken ayrıca Kiev’e ölümcül silahlar da dahil olmak üzere askeri yardım yapmaya devam etme sözü verdi.İmzalanan anlaşmanın ‘bir dizi zararlı slogan’ olduğunu savunan Antonov, “Odak noktasının gerilimi azaltmak değil, durumu daha da kötüleştirmek olduğu açıkça görülüyor. Ayrıca, hemen hemen her satırda Rusya ile zıtlaşmaya yönelik jeopolitik bir yükleme mevcut” vurgusunu yaptı.Rus diplomat, Washington’un Kiev’i NATO’da görmeye yönelik her türlü planlarının Moskova için kabul edilemez olduğunun altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/fransiz-politikaci-mariani-natonun-karadenizdeki-manevralari-provokasyon-1050708711.html
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Washington’daki Rus Büyükelçi: NATO’nun Karadeniz’deki eylemleri Rus ordusunun gücünü test ediyor

18:04 11.11.2021 (güncellendi: 18:07 11.11.2021)
© Rusya Savunma BakanlığıRusya Pasifik Filosu, 21 Mayıs’ta kuruluşunun 286. yıldönümünü kutladı. Filonun geçmişi, Rusya İmparatorluğu’nun 21 Mayıs 1731’de ülkenin Uzak Doğu Bölgesi’ned ilk donanma birimi olan Ohotsk Askeri Filosu’nu kurmasına dayanıyor.
Rusya Pasifik Filosu, 21 Mayıs’ta kuruluşunun 286. yıldönümünü kutladı. Filonun geçmişi, Rusya İmparatorluğu’nun 21 Mayıs 1731’de ülkenin Uzak Doğu Bölgesi’ned ilk donanma birimi olan Ohotsk Askeri Filosu’nu kurmasına dayanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, NATO'nun Karadeniz'deki eylemlerinin Rus ordusunun ve donanmasının mukavemetini test ettiğini, bunun boşuna zaman ve güç kaybı olduğunu belirti.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un, Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan paylaşımında, NATO’nun Karadeniz’deki eylemlerinin Rus ordusunun ve donanmasının mukavemetini test ettiği, bunun boşuna zaman ve güç kaybı olduğu ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın yaptığı görüşme sonrasında yapılan açıklamada, “Washington'daki bugün yapılan toplantının Karadeniz sularındaki gerilimin sert bir biçimde tırmandığı döneme denk gelmesi endişe verici. NATO'nun deniz ve hava kuvvetleri, ordumuzun ve donanmamızın gücünü test ediyor. Bu boşuna zaman ve güç kaybıdır” ifadelerine yer verildi.
Antonov, ABD'yi Kiev'e silah tedarik etmemesi konusunda uyardı
Washington'un Kiev'i silahlandırma planlarının Donbass'taki gerilimi azaltmaya yardımcı olmadığına dikkat çeken Antonov, söz konusu planların Ukrayna’nın güneydoğusundaki durumu daha da ağırlaştıracağı konusunda uyardı.
Açıklamada, “Kiev rejimine silah tedariki ile ilgili planlar, Ukrayna’nın güneydoğusundaki durumu daha da ağırlaştıracak. Kiev'in savaşı durdurmaya zorlanması için bir fırsatın daha elden kaçtığına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukraynalı heyetin diğer üyeleri ile birlikte dün Washington’u ziyaret ederek, iki ülke arasında yeni stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Görüşmede Blinken ayrıca Kiev’e ölümcül silahlar da dahil olmak üzere askeri yardım yapmaya devam etme sözü verdi.
İmzalanan anlaşmanın ‘bir dizi zararlı slogan’ olduğunu savunan Antonov, “Odak noktasının gerilimi azaltmak değil, durumu daha da kötüleştirmek olduğu açıkça görülüyor. Ayrıca, hemen hemen her satırda Rusya ile zıtlaşmaya yönelik jeopolitik bir yükleme mevcut” vurgusunu yaptı.
Rus diplomat, Washington’un Kiev’i NATO’da görmeye yönelik her türlü planlarının Moskova için kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Thierry Mariani - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
POLİTİKA
Fransız politikacı Mariani: NATO’nun Karadeniz’deki manevraları provokasyon
17:53
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