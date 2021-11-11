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YAŞAM
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https://tr.sputniknews.com/20211111/youtube-bazi-yeni-ozellikler-test-edecegini-duyurdu-1050682911.html
YouTube bazı yeni özellikler test edeceğini duyurdu
YouTube bazı yeni özellikler test edeceğini duyurdu
YouTube, bünyesinde barındırdığı videolarda 'herkese açık beğenmeme' sayılarını gizleyeceğini duyurdu . 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T01:25+0300
2021-11-11T01:25+0300
2021-11-11T01:25+0300
yaşam
özellik
youtube
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Organize disslike saldırılarının önüne geçmek isteyen şirket, 'beğenme'me butonunun kaldırılacağını açıkladı. Yeni açıklamaya göre YouTube içerisinde yer alan videoların hiçbirinde 'beğenmedim' sayısı görülmeyecek. 'Beğenmedim' butonu duracak ancak kimse bir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediğini anlayamayacak. Videoların beğenilmeme sayısını sadece videoyu üreten içerik üretici görebilecek.
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özellik, youtube
YouTube bazı yeni özellikler test edeceğini duyurdu
YouTube, bünyesinde barındırdığı videolarda 'herkese açık beğenmeme' sayılarını gizleyeceğini duyurdu .
Organize disslike saldırılarının önüne geçmek isteyen şirket,
'beğenme'me butonunun kaldırılacağını açıkladı.
Yeni açıklamaya göre
YouTube içerisinde yer alan videoların hiçbirinde 'beğenmedim' sayısı görülmeyecek. 'Beğenmedim' butonu duracak ancak kimse bir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediğini anlayamayacak.
Videoların beğenilmeme sayısını sadece videoyu üreten içerik üretici görebilecek.