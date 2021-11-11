https://tr.sputniknews.com/20211111/youtube-bazi-yeni-ozellikler-test-edecegini-duyurdu-1050682911.html

YouTube bazı yeni özellikler test edeceğini duyurdu

YouTube bazı yeni özellikler test edeceğini duyurdu

YouTube, bünyesinde barındırdığı videolarda 'herkese açık beğenmeme' sayılarını gizleyeceğini duyurdu . 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

özellik

youtube

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Organize disslike saldırılarının önüne geçmek isteyen şirket, 'beğenme'me butonunun kaldırılacağını açıkladı. Yeni açıklamaya göre YouTube içerisinde yer alan videoların hiçbirinde 'beğenmedim' sayısı görülmeyecek. 'Beğenmedim' butonu duracak ancak kimse bir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediğini anlayamayacak. Videoların beğenilmeme sayısını sadece videoyu üreten içerik üretici görebilecek.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

özellik, youtube