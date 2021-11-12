Antalya'da dip temizliğinde denizden süpürge, klozet, trafik dubası ve çok sayıda lastik çıkarıldı

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Antalya'da İklim Değişikliği Çalıştayı kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren temizlikte deniz dibinden süpürge, klozet, trafik dubası, pantolon, ayakkabı, plastik ve cam şişeler, balık sepeti ve çok sayıda lastik çıkarıldı.