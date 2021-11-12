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Antalya'da dip temizliğinde denizden süpürge, klozet, trafik dubası ve çok sayıda lastik çıkarıldı
Antalya'da dip temizliğinde denizden süpürge, klozet, trafik dubası ve çok sayıda lastik çıkarıldı
Antalya'da İklim Değişikliği Çalıştayı kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren temizlikte deniz dibinden süpürge, klozet, trafik dubası... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T14:45+0300
2021-11-12T14:45+0300
2021-11-12T14:45+0300
multimedya
antalya
deniz
deniz kirliliği
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фото, antalya, deniz, deniz kirliliği
Antalya'da dip temizliğinde denizden süpürge, klozet, trafik dubası ve çok sayıda lastik çıkarıldı
Antalya'da İklim Değişikliği Çalıştayı kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren temizlikte deniz dibinden süpürge, klozet, trafik dubası, pantolon, ayakkabı, plastik ve cam şişeler, balık sepeti ve çok sayıda lastik çıkarıldı.
© AA © AA © AA © AA © AA © AA © AA