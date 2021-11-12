https://tr.sputniknews.com/20211112/112-acili-arayarak-ormanlik-alanda-kayboldugunu-bildiren-cocugun-bulunmasi-icin-calisma-baslatildi-1050722539.html

112 Acil'i arayarak ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

112 Acil'i arayarak ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Sivas'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ormanda kaybolduğunu ihbar eden 15 yaşındaki Esra Yıldız'ın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T03:46+0300

2021-11-12T03:46+0300

2021-11-12T03:46+0300

türkiye

sivas

çocuk

arama

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Sivas'ta ormanlık alanda kaybolduğunu ihbar ettikten sonra kendisine ulaşılamayan kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.İddiaya göre gündüz saatlerinde Yıldızeli ilçesi İğnebey köyünden arkadaşı ile buluşmak için Sivas'a giden 15 yaşındaki E.Y'nin eve dönmemesi üzerine, ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.Bu sırada E.Y, saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gardaşlar Tepesi'ndeki ormanlık alanda yolunu kaybettiği ihbarında bulundu.Bir daha E.Y'nin telefonuna ulaşılmaması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.Gece görüşlü drone yardımıyla yapılan aramalarda henüz E.Y'nin izine rastlanılmadı.Ekiplerin, kaybolduğunu söylediği bölgede E.Y'yi arama çalışmaları devam ediyor.

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sivas, çocuk, arama