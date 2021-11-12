Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211112/112-acili-arayarak-ormanlik-alanda-kayboldugunu-bildiren-cocugun-bulunmasi-icin-calisma-baslatildi-1050722539.html
112 Acil'i arayarak ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
112 Acil'i arayarak ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
Sivas'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ormanda kaybolduğunu ihbar eden 15 yaşındaki Esra Yıldız'ın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T03:46+0300
2021-11-12T03:46+0300
türkiye
sivas
çocuk
arama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050722514_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f185ac8b8e45b7f7607b79bd12268ab7.jpg
Sivas'ta ormanlık alanda kaybolduğunu ihbar ettikten sonra kendisine ulaşılamayan kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.İddiaya göre gündüz saatlerinde Yıldızeli ilçesi İğnebey köyünden arkadaşı ile buluşmak için Sivas'a giden 15 yaşındaki E.Y'nin eve dönmemesi üzerine, ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.Bu sırada E.Y, saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gardaşlar Tepesi'ndeki ormanlık alanda yolunu kaybettiği ihbarında bulundu.Bir daha E.Y'nin telefonuna ulaşılmaması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.Gece görüşlü drone yardımıyla yapılan aramalarda henüz E.Y'nin izine rastlanılmadı.Ekiplerin, kaybolduğunu söylediği bölgede E.Y'yi arama çalışmaları devam ediyor.
türkiye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050722514_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2ffdd660ccc16e1684c346ebcb85edab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sivas, çocuk, arama

112 Acil'i arayarak ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

03:46 12.11.2021
© AASivas'ta ormanlık alanda kaybolduğunu ihbar ettikten sonra kendisine ulaşılamayan kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.
Sivas'ta ormanlık alanda kaybolduğunu ihbar ettikten sonra kendisine ulaşılamayan kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
Abone ol
Sivas'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ormanda kaybolduğunu ihbar eden 15 yaşındaki Esra Yıldız'ın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Sivas'ta ormanlık alanda kaybolduğunu ihbar ettikten sonra kendisine ulaşılamayan kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre gündüz saatlerinde Yıldızeli ilçesi İğnebey köyünden arkadaşı ile buluşmak için Sivas'a giden 15 yaşındaki E.Y'nin eve dönmemesi üzerine, ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bu sırada E.Y, saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gardaşlar Tepesi'ndeki ormanlık alanda yolunu kaybettiği ihbarında bulundu.
Bir daha E.Y'nin telefonuna ulaşılmaması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Gece görüşlü drone yardımıyla yapılan aramalarda henüz E.Y'nin izine rastlanılmadı.
Ekiplerin, kaybolduğunu söylediği bölgede E.Y'yi arama çalışmaları devam ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:19Silahıyla domuzları vurmak isteyen çoban kendini yaraladı
04:13ABD'de emekli doktor, 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı
04:03Moskova’da gençler için geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı
03:56Kahramanmaraş'ta meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı
03:52Dünya Gıda Programı, 800 bin Lübnanlıya 65 milyon dolarlık yardım vermeyi planlıyor
03:46112 Acil'i arayarak ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
03:37UNICEF: Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8.9 milyar dolar kaybediyor
03:31Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesinin Letonya'da yasaklanmasına Rusya’dan tepki
03:22Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
03:16Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak
03:11Almanya Futbol Federasyonu, eski teknik direktör Löw'e veda etti
02:57Yaşadıkları ev 16 günde 17 kez yanan aile, Diyanet İşleri'nden yardım istedi
02:39Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, ABD ile ‘oyunun seyrini’ kendi lehine değiştirdi
02:27Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne gaz transitinde sözleşme hacimlerine döndü
02:10'Ukrayna devletinde neonazi yapıların etkisi belliydi, değişen Rusya'nın artık bunu dile getirmesi'
02:03Rusya’da uydular için ‘radyasyon kalkanı’ test edildi
01:57Bakan Kurum: Kanal İstanbul, milletin onay verdiği büyük bir projedir
01:52ABD, Tacikistan’da Amerikan kültürünü müzik yoluyla benimsetmek için bütçe ayırıyor
01:28Cem Yılmaz: Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm
01:20AK Partili Külünk: Onlarca yıl birlikte mücadele etmiş kardeşler arasında koltuk için kavga olmaz