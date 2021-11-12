https://tr.sputniknews.com/20211112/17-yasindaki-lise-ogrencisi-koronavirusten-oldu-1050743759.html
17 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüsten öldü
17 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüsten öldü
Osmaniye'de lise öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle entübe edildiği hastanede 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gülce'nin koronavirüs aşısı... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T16:20+0300
2021-11-12T16:20+0300
2021-11-12T16:24+0300
koronavirüs
osmaniye
öğrenci
lise
aşı
koronavirüs
koronavirüs aşısı
aşı karşıtlığı
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Osmaniye'de, Bahçe Anadolu Lisesi'nin 10. sınıf öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle fenalaşınca 28 Ekim'de, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Gülce, entübe edildi. Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Gülce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aşı yaptırmadığı öğrenilen Selma Gülce'nin cenazesi, Hasanbeyli ilçesindeki Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211111/kuzey-kibrista-8-yasindaki-cocuk-koronaviruse-yenildi-1050687564.html
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osmaniye, öğrenci, lise, aşı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı
17 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüsten öldü
16:20 12.11.2021 (güncellendi: 16:24 12.11.2021)
Osmaniye'de lise öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle entübe edildiği hastanede 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gülce'nin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
Osmaniye'de
, Bahçe Anadolu Lisesi'nin 10. sınıf öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs
nedeniyle fenalaşınca 28 Ekim'de, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde
tedaviye alındı.
Sağlık durumu ağırlaşan Gülce, entübe edildi. Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Gülce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Aşı yaptırmadığı öğrenilen Selma Gülce'nin cenazesi, Hasanbeyli ilçesindeki Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi.