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3 bin kilometre yol yapan Pingu kendini Yeni Zelanda kıyılarında buldu
3 bin kilometre yol yapan Pingu kendini Yeni Zelanda kıyılarında buldu
Normal şartlar altında Antarktika'da yaşan Adelie penguenlerinden birinin Yeni Zelanda'da göründüğü üçüncü olay yaşandı. Uzmanlar bu uzun yolculuğun nedeninin... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T09:50+0300
2021-11-12T09:51+0300
yeni zelanda
antarktika
penguen
yaşam
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Antarktika'ya özgü bir tür olan Adelie penguenlerinin bir üyesi yaşadığı yerin 3 bin kilometre uzağında, Yeni Zelanda kıyılarında bulundu. Ülkenin güneydoğusundaki South Island'daki bir yerleşim yerinde kaybolmuş halde bulunan penguene bölge sakinleri 'Pingu' adını verdi. Suya girmediği için köpeklere yem olabileceğinden korkan halk, Christchurch Penguen Rehabilitasyon merkezinden Thomas Stracke'yi durumdan haberdar etti. Yanında veterinerle alana gittiğinde karşısında Adelie pengueni bulmuş olmaktan duyduğu şaşkınlığı gizleyemeyen Stracke, "Biraz karnı açtı ve bir hayli susuz kalmıştı. Durumu çok kötü değildi. Ona biraz sıvı ve balıklı içecekler verdik" dedi. Stracke pengueni uçakla kendi yaşam alanına yollamayı tercih etmiş olsa da yapılan istişareler sonucu bunun iyi bir fikir olmayacağına karar kılındı ve penguen evin yolunu bulması umuduyla tekrar denize bırakıldı. Stracke küresel ısınma nedeniyle okyanus sularının da ısınmasıyla penguenlerin yiyecek bulmakta zorlandığını da anlattı. Nitekim NASA'ya göre Adelie pengueni nüfusunun gelecek 40 yıl içinde oldukça azalması bekleniyor.
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yeni zelanda, antarktika, penguen

3 bin kilometre yol yapan Pingu kendini Yeni Zelanda kıyılarında buldu

09:50 12.11.2021 (güncellendi: 09:51 12.11.2021)
© AFP 2021 / ULISES RUIZAdelie penguenleri
Adelie penguenleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AFP 2021 / ULISES RUIZ
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Normal şartlar altında Antarktika'da yaşan Adelie penguenlerinden birinin Yeni Zelanda'da göründüğü üçüncü olay yaşandı. Uzmanlar bu uzun yolculuğun nedeninin küresel ısınmayla birlikte gıda sıkıntısı yaşanması olduğunu söylüyor.
Antarktika'ya özgü bir tür olan Adelie penguenlerinin bir üyesi yaşadığı yerin 3 bin kilometre uzağında, Yeni Zelanda kıyılarında bulundu. Ülkenin güneydoğusundaki South Island'daki bir yerleşim yerinde kaybolmuş halde bulunan penguene bölge sakinleri 'Pingu' adını verdi.
Suya girmediği için köpeklere yem olabileceğinden korkan halk, Christchurch Penguen Rehabilitasyon merkezinden Thomas Stracke'yi durumdan haberdar etti. Yanında veterinerle alana gittiğinde karşısında Adelie pengueni bulmuş olmaktan duyduğu şaşkınlığı gizleyemeyen Stracke, "Biraz karnı açtı ve bir hayli susuz kalmıştı. Durumu çok kötü değildi. Ona biraz sıvı ve balıklı içecekler verdik" dedi.
Stracke pengueni uçakla kendi yaşam alanına yollamayı tercih etmiş olsa da yapılan istişareler sonucu bunun iyi bir fikir olmayacağına karar kılındı ve penguen evin yolunu bulması umuduyla tekrar denize bırakıldı.
Stracke küresel ısınma nedeniyle okyanus sularının da ısınmasıyla penguenlerin yiyecek bulmakta zorlandığını da anlattı. Nitekim NASA'ya göre Adelie pengueni nüfusunun gelecek 40 yıl içinde oldukça azalması bekleniyor.
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