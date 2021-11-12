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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211112/abd-katari-afganistandaki-temsilcisi-olarak-tayin-etti-1050748222.html
ABD, Katar’ı Afganistan’daki temsilcisi olarak tayin etti
ABD, Katar’ı Afganistan’daki temsilcisi olarak tayin etti
Üst düzey bir ABD'li yetkili, Reuters'a verdiği demeçte, iki ülkenin, Katar'ın ABD'nin Afganistan'daki diplomatik çıkarlarını temsil edeceği konusunda... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T18:25+0300
2021-11-12T18:25+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
katar
taliban
anlaşma
temsilci
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Katar, Washington ile Afganistan'daki Taliban hükümeti arasında ABD'nin tanımadığı herhangi bir resmi iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için bölgedeki 'gücü koruma' rolünü üstlenmek üzere bugün ABD ile bir anlaşma imzalayacak.Anlaşmaya göre, diplomatik ilişkiler, Taliban’la görüşmeler Katar üzerinden gerçekleştirilecek.Ayrıca Katar, söz konusu anlaşmaya göre Afganistan’a giden insani yardım ekiplerini de koruyacak.
https://tr.sputniknews.com/20211110/taliban-afgan-ordusuna-150-bin-personel-alacak-1050679773.html
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abd, afganistan, katar, taliban, anlaşma, temsilci

ABD, Katar’ı Afganistan’daki temsilcisi olarak tayin etti

18:25 12.11.2021
© REUTERS / Kevin LamarqueABD bayrak yarıya indirildi
ABD bayrak yarıya indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Üst düzey bir ABD'li yetkili, Reuters'a verdiği demeçte, iki ülkenin, Katar'ın ABD'nin Afganistan'daki diplomatik çıkarlarını temsil edeceği konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Katar, Washington ile Afganistan'daki Taliban hükümeti arasında ABD'nin tanımadığı herhangi bir resmi iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için bölgedeki 'gücü koruma' rolünü üstlenmek üzere bugün ABD ile bir anlaşma imzalayacak.
Anlaşmaya göre, diplomatik ilişkiler, Taliban’la görüşmeler Katar üzerinden gerçekleştirilecek.
Ayrıca Katar, söz konusu anlaşmaya göre Afganistan’a giden insani yardım ekiplerini de koruyacak.
Taliban'ın eline geçen Bagram Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban, Afgan ordusuna 150 bin personel alacak
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