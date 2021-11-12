https://tr.sputniknews.com/20211112/abd-katari-afganistandaki-temsilcisi-olarak-tayin-etti-1050748222.html

ABD, Katar’ı Afganistan’daki temsilcisi olarak tayin etti

ABD, Katar’ı Afganistan’daki temsilcisi olarak tayin etti

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Reuters'a verdiği demeçte, iki ülkenin, Katar'ın ABD'nin Afganistan'daki diplomatik çıkarlarını temsil edeceği konusunda... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T18:25+0300

2021-11-12T18:25+0300

2021-11-12T18:25+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

katar

taliban

anlaşma

temsilci

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Katar, Washington ile Afganistan'daki Taliban hükümeti arasında ABD'nin tanımadığı herhangi bir resmi iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için bölgedeki 'gücü koruma' rolünü üstlenmek üzere bugün ABD ile bir anlaşma imzalayacak.Anlaşmaya göre, diplomatik ilişkiler, Taliban’la görüşmeler Katar üzerinden gerçekleştirilecek.Ayrıca Katar, söz konusu anlaşmaya göre Afganistan’a giden insani yardım ekiplerini de koruyacak.

https://tr.sputniknews.com/20211110/taliban-afgan-ordusuna-150-bin-personel-alacak-1050679773.html

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abd, afganistan, katar, taliban, anlaşma, temsilci