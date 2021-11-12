https://tr.sputniknews.com/20211112/abd-katari-afganistandaki-temsilcisi-olarak-tayin-etti-1050748222.html
ABD, Katar’ı Afganistan’daki temsilcisi olarak tayin etti
ABD, Katar’ı Afganistan’daki temsilcisi olarak tayin etti
Üst düzey bir ABD'li yetkili, Reuters'a verdiği demeçte, iki ülkenin, Katar'ın ABD'nin Afganistan'daki diplomatik çıkarlarını temsil edeceği konusunda... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T18:25+0300
2021-11-12T18:25+0300
2021-11-12T18:25+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
katar
taliban
anlaşma
temsilci
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Katar, Washington ile Afganistan'daki Taliban hükümeti arasında ABD'nin tanımadığı herhangi bir resmi iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için bölgedeki 'gücü koruma' rolünü üstlenmek üzere bugün ABD ile bir anlaşma imzalayacak.Anlaşmaya göre, diplomatik ilişkiler, Taliban’la görüşmeler Katar üzerinden gerçekleştirilecek.Ayrıca Katar, söz konusu anlaşmaya göre Afganistan’a giden insani yardım ekiplerini de koruyacak.
https://tr.sputniknews.com/20211110/taliban-afgan-ordusuna-150-bin-personel-alacak-1050679773.html
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abd, afganistan, katar, taliban, anlaşma, temsilci
ABD, Katar’ı Afganistan’daki temsilcisi olarak tayin etti
Üst düzey bir ABD'li yetkili, Reuters'a verdiği demeçte, iki ülkenin, Katar'ın ABD'nin Afganistan'daki diplomatik çıkarlarını temsil edeceği konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Katar, Washington ile Afganistan'daki Taliban hükümeti arasında ABD'nin tanımadığı herhangi bir resmi iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olmak için bölgedeki 'gücü koruma' rolünü üstlenmek üzere bugün ABD ile bir anlaşma imzalayacak.
Anlaşmaya göre, diplomatik ilişkiler, Taliban’la görüşmeler Katar üzerinden gerçekleştirilecek.
Ayrıca Katar, söz konusu anlaşmaya göre Afganistan’a giden insani yardım ekiplerini de koruyacak.