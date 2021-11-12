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https://tr.sputniknews.com/20211112/abd-rusyanin-ukraynaya-saldirmasindan-endiseli-haberi-sorulan-peskov-tehdit-degiliz-1050737780.html
'ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından endişeli' haberi sorulan Peskov: Tehdit değiliz
'ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından endişeli' haberi sorulan Peskov: Tehdit değiliz
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin 'Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından endişelendiği' yönündeki haberler hakkında, Rusya'nın kimse için tehdit oluşturmadığını... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T14:07+0300
2021-11-12T14:11+0300
dünya
abd
rusya
belarus
ukrayna
nato
kremlin
dmitriy peskov
doğalgaz
göçmen
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bloomberg'de yer alan ve 'ABD'nin 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönündeki endişelerini Avrupa'daki müttefiklerine ilettiği' yönündeki haberi değerlendirdi.Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya yanıt vererek, "Defalarca söylediğimiz gibi silahlı kuvvetlerimizin kendi topraklarımız üzerindeki hareketleri kimsenin endişelenmesine neden olmamalı" ifadelerini kullandı.Bu türden haberlerin boşu boşuna gerilimi yükselttiğini vurgulayan Peskov, "Rusya, kimse için bir tehdit değil" yorumunu yaptı.Kremlin Sözcüsü, "Biz kendi işlerimizle ilgileniyor ve gerek olması hâlinde, karşı taraftakiler sınırlarımızın yakınında provokatif eylemler gerçekleştiriyorsa, güvenliğimizi sağlamak adına bazı önlemler alıyoruz" dedi."Karşı taraf derken her şeyden önce NATO ve NATO kuvvetlerinden bahsediyorum" diyen Peskov, "Söz konusu kuvvetler, sınırlarımızın hemen yakınında çok aktif ve kendinden emin bir biçimde faaliyet göstermektedir" değerlendirmesini yaptı.'Rusya, Belarus'un eylemlerinden bağımsız olarak AB'nin enerji güvenliğini sağlamayı sürdürecek'Peskov, ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) Minsk'e yönelik yeni yaptırım kararları alması hâlinde ülkesinin de Avrupa ülkelerine giden Rus gazını kesebileceği uyarısında bulunmasına ilişkin soruya yanıt verdi.Lukaşenko'nun söz konusu açıklama konusunda Rusya'ya danışmadığını söyleyen Peskov, Moskova'nın Minsk'in eylemlerinden bağımsız olarak Avrupa ülkelerine doğalgaz tedariki konusundaki tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini dile getirdi.Kremin Sözcüsü Peskov, "Rusya her daim avrupalı tüketicilere gaz tedariki konusunda sözleşmeler ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getiren bir ülke olmuştur ve olmaya devam edecektir" diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bunu defalarca belirttiğini anımsatan Peskov, "Bazılarının hoşuna gitmese de Rusya, Avrupa kıtasının enerji güvenliğinin garantörüdür ve potansiyel olarak böyle kalmaya devam edecektir" diye ekledi.
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abd, rusya, belarus, ukrayna, nato, kremlin, dmitriy peskov, doğalgaz, göçmen, avrupa birliği

'ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından endişeli' haberi sorulan Peskov: Tehdit değiliz

14:07 12.11.2021 (güncellendi: 14:11 12.11.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin 'Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından endişelendiği' yönündeki haberler hakkında, Rusya'nın kimse için tehdit oluşturmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bloomberg'de yer alan ve 'ABD'nin 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönündeki endişelerini Avrupa'daki müttefiklerine ilettiği' yönündeki haberi değerlendirdi.
Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya yanıt vererek, "Defalarca söylediğimiz gibi silahlı kuvvetlerimizin kendi topraklarımız üzerindeki hareketleri kimsenin endişelenmesine neden olmamalı" ifadelerini kullandı.
Bu türden haberlerin boşu boşuna gerilimi yükselttiğini vurgulayan Peskov, "Rusya, kimse için bir tehdit değil" yorumunu yaptı.
Kremlin Sözcüsü, "Biz kendi işlerimizle ilgileniyor ve gerek olması hâlinde, karşı taraftakiler sınırlarımızın yakınında provokatif eylemler gerçekleştiriyorsa, güvenliğimizi sağlamak adına bazı önlemler alıyoruz" dedi.
"Karşı taraf derken her şeyden önce NATO ve NATO kuvvetlerinden bahsediyorum" diyen Peskov, "Söz konusu kuvvetler, sınırlarımızın hemen yakınında çok aktif ve kendinden emin bir biçimde faaliyet göstermektedir" değerlendirmesini yaptı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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02:39

'Rusya, Belarus'un eylemlerinden bağımsız olarak AB'nin enerji güvenliğini sağlamayı sürdürecek'

Peskov, ayrıca Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) Minsk'e yönelik yeni yaptırım kararları alması hâlinde ülkesinin de Avrupa ülkelerine giden Rus gazını kesebileceği uyarısında bulunmasına ilişkin soruya yanıt verdi.
Lukaşenko'nun söz konusu açıklama konusunda Rusya'ya danışmadığını söyleyen Peskov, Moskova'nın Minsk'in eylemlerinden bağımsız olarak Avrupa ülkelerine doğalgaz tedariki konusundaki tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini dile getirdi.
Kremin Sözcüsü Peskov, "Rusya her daim avrupalı tüketicilere gaz tedariki konusunda sözleşmeler ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getiren bir ülke olmuştur ve olmaya devam edecektir" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bunu defalarca belirttiğini anımsatan Peskov, "Bazılarının hoşuna gitmese de Rusya, Avrupa kıtasının enerji güvenliğinin garantörüdür ve potansiyel olarak böyle kalmaya devam edecektir" diye ekledi.
Aleksander Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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